Amazon Alexa si apre ai costruttori di auto con il programma “Alexa Custom Assistant”

Tutti sanno che Amazon Alexa è uno degli assistenti digitali più completi e versatili presenti in circolazione, in alcuni casi specifici anche migliore di Google Assistant ad oggi il punto di riferimento sul mercato. In queste ore Amazon traccia una nuova direzione per quanto riguarda la crescita del suo assistente digitale lanciando il programma “Alexa Custom Assistant“.

Cooperazione con altri assistenti

Senza entrare troppo nel dettaglio, Alexa Custom Assistant è un programma che permette ai costruttori di auto di affiancare l’assistente digitale di Amazon a quelli proprietari. Alcune auto, infatti, escono di fabbrica con assistenti digitali proprietari in grado di rispondere a determinate keywork per svolgere svariati compiti, e l’idea di Amazon è quella di offrire ai costruttori la possibilità di affiancare Amazon Alexa agli assistenti digitali proprietari.

“Ciò consente all’assistente della compagnia [di auto] di agire come specialista, mentre Alexa è ancora disponibile per aiutare con le esigenze quotidiane“, sottolinea Amazon nella nota che svela Alexa Custom Assistant. Di fatto, gli utenti avranno la possibilità di invocare l’assistente proprietario del particolare brand di automobili per gestire il riscaldamento dell’auto, controllare i finestrini e altre funzioni basiche, mentre Alexa resterà sempre a disposizione per svolgere altri compiti.

“La creazione di un assistente intelligente è complessa, richiede tempo e denaro. Inoltre, il tasso di innovazione e cambiamento sta accelerando e gli assistenti migliorano e diventano sempre più intelligenti, richiedendo notevoli investimenti continui“, per questo motivo l’azienda di Jeff Bezos offre così il proprio know how a tutti i vari brand di automobili che decideranno di sfruttare l’enorme conoscenza di Amazon in questo ambito per integrarla all’interno degli abitacoli delle macchine del futuro.

FCA è il primo grande brand

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è il primo grande brand di carattere internazionale ad abbracciare Alexa Custom Assistant, e ha già iniziato il processo di cooperazione dell’assistente di Amazon con quello disponibile all’interno delle autovetture a marchio FCA. A tal proposito Mark Stewart, Chief Operating Officer di FCA, accoglie il programma sottolineando che “I nostri clienti si aspettano di connettersi facilmente con il loro stile di vita digitale ovunque vadano e oggi abbiamo risposto con l’intenzione di offrire nuove esperienze intelligenti basate sulla tecnologia AI vocale di livello mondiale che offre Alexa.”

Ad oggi non è ancora chiaro quali sono gli accordi commerciali fra Amazon e le varie aziende produttrici di automobili.