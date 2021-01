Google Meet introduce il menu di risoluzione dei problemi

La qualità delle riunioni su Google Meet dipende da vari fattori e ora la piattaforma vuole che gli utenti diventino consapevoli di come i loro ambienti desktop e di rete influenzano la qualità delle riunioni.

Google Meet fornisce una maggiore visibilità sulle prestazioni del sistema

Il menu nell’angolo inferiore destro del client Web ospita una nuova sezione denominata Risoluzione dei problemi e guida, la quale mostra un grafico relativo alla stabilità di rete con il lag in millisecondi e un grafico che visualizza il carico di sistema che monitora l’utilizzo della CPU da parte di Google Meet negli ultimi cinque minuti.

Sulla base di queste informazioni Google fornisce dei suggerimenti generali per migliorare le prestazioni di Meet e gli utenti ora sono in grado di ottenere un feedback in tempo reale sugli effetti di qualsiasi azione intrapresa sulla rete e sul carico di elaborazione.

Il nuovo strumento per la risoluzione dei problemi di Google Meet è ora disponibile per tutti gli account, inclusi gli account personali, quindi per Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, nonché per i clienti G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Non profit.

Fonte