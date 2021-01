Mobvoi lancia le cuffie che fanno rispondere a una chiamata con un gesto

Probabilmente non c’è tanto da stupirsi per il lancio di diverse cuffie true wireless in occasione del CES 2021, trattandosi di uno dei settori più vitali degli ultimi mesi e anche Mobvoi ha deciso di sfruttare l’occasione per presentare Mobvoi Earbuds Gesture.

A rendere particolarmente interessante la nuova soluzione studiata da Mobvoi è il sistema che permette all’utente di interagire con il proprio smartphone attraverso una serie di gesture supportate dagli auricolari: ciò è possibile grazie ad un processore dedicato insieme al software AI noto come TicMotion e ad un sensore di movimento a sei assi per monitorare i movimenti della testa.

In pratica, gli utenti potranno per esempio rispondere a una telefonata con un semplice un cenno del capo. Ecco il video trailer che ci offre una dimostrazione del sistema ideato dal produttore:

Al momento del lancio le opzioni saranno limitate ma la speranza è che con il passare dei mesi il team di Mobvoi possa arricchire questo sistema di nuove feature.

Le altre caratteristiche di Mobvoi Earbuds Gesture

Tra le altre feature di Mobvoi Earbuds Gesture troviamo una scocca resistente all’acqua (con certificazione IPX5), il supporto Bluetooth 5.0, driver dinamici da 6 mm, controlli touch, il supporto a Google Assistant ed Apple Siri, un sistema di cancellazione del rumore basato su due microfoni e la Modalità Mono.

Per quanto riguarda la batteria, Mobvoi Earbuds Gesture dovrebbe essere in grado di garantire fino a 7 ore di autonomia in conversazione, fino a 10 ore di riproduzione musicale, fino a 50 ore di utilizzo con la custodia di ricarica (che usa una presa USB Type-C e che con 10 minuti di ricarica dovrebbe essere capace di offrire 4 ore di riproduzione).

E se vi state chiedendo quanto costino le nuove cuffie di Mobvoi, la risposta è 89,99 euro e su Amazon sono già disponibili per l’acquisto, con la possibilità di usare un coupon per risparmiare 20 euro (e averle, pertanto, a 69,99 euro):