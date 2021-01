Yeelight illumina il CES 2021 con quattro nuovi colorati prodotti

Nonostante la pandemia ancora in atto, il mondo della tecnologia non si è fermato: in questi giorni si sta infatti tenendo il CES 2021 in un’inedita veste completamente digitale. Tra i partecipanti troviamo Yeelight, nota azienda legata a Xiaomi che si occupa di prodotti per l’illuminazione smart, che ha svelato quattro novità: andiamo a scoprire Yeelight Smart LED Bulb W3, GU10 Smart Bulb W1, Arwen Ceiling Light S Series e LED Screen Light Bar Pro.

Le novità Yeelight al CES 2021

Partiamo dai prodotti un po’ più “classici”: Yeelight ha presentato al CES 2021 le lampadine Smart LED Bulb W3 E26/27, capaci di restituire 16 milioni di colori per creare la migliore atmosfera per tutte le occasioni; tra le funzionalità offerte troviamo game sync e music sync, senza dimenticare l’efficienza energetica per il risparmio in bolletta e non solo.

Yeelight GU10 Smart Bulb W1 arriva in versione multicolor e dimmerabile e si integra con tutte le maggiori piattaforme gaming, come Razer Chroma e Overwolf; gli utenti potranno ovviamente personalizzare i colori (e l’intensità) scegliendo tra 16 milioni di varianti.

Yeelight Arwen Ceiling Light S Series è invece una plafoniera da installare sul soffitto, sempre con la possibilità di illuminare l’ambiente con qualsiasi colore. Si integra con tutte le maggiori piattaforme AIoT, come Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit e Samsung Smart Things.

L’ultima novità svelata da Yeelight in questo CES 2021 virtuale è un prodotto destinato ai gamer: parliamo di Yeelight LED Screen Light Bar Pro, un interessante accessorio da montare sul monitor (ad esempio) per godere di effetti luminosi attivati da eventi specifici dei videogiochi: questo grazie alla sincronizzazione con Razer Chroma e Overwolf, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Smart LED Bulb W3, GU10 Smart Bulb W1, Arwen Ceiling Light S Series e LED Screen Light Bar Pro di Yeelight arriveranno sul mercato globale durante il primo trimestre 2021. Non sono ancora stati comunicati i prezzi di vendita, ma siamo certi che avremo ulteriori informazioni a breve.