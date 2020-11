Recensione Yeelight Floor Lamp, la lampada da pavimento che crea l’atmosfera giusta

Recensione Yeelight Floor Lamp – Tra i tantissimi prodotti targati Yeelight spicca questa lampada da pavimento, comunemente chiamata piantana, perfetta per creare la giusta atmosfera di sera o per creare dei punti luce senza risultare fastidiosa.

L’abbiamo provata per alcune settimane, impegnandola in diverse situazioni per capirne il comportamento e l’adattabilità nell’uso di tutti i giorni e oggi vi raccontiamo com’è andata.

Confezione, assemblaggio e materiali

La confezione di vendita non risulta particolarmente ingombrante visto che la lampada arriva smontata e richiede giusto qualche minuto per essere assemblata. Oltre alla base, l’elemento più pesante a causa della zavorra necessaria a garantirne una buona stabilità, sono presenti due tubi e l’elemento principale. con la lampada e i controlli touch.

Nella scatola è presente un attrezzo per fissare la base allo stelo oltre a tutti i materiali necessari. dovrete semplicemente far passare il cavo elettrico all’interno dei due tubi di prolunga, che andranno avvitati manualmente. Una volta arrivati alla base è sufficiente fissare il dado che tiene l’intera lampada in posizione, collegare il cavo all’alimentatore e quest’ultimo alla presa di corrente.

L’ intera operazione richiede non più di cinque minuti, senza che sia necessario avere alcuna competenza in materia. È sufficiente seguire le semplici istruzioni riportare nel foglietto illustrativo. Ricordatevi di munirvi di un adattatore da presa cinese a presa europea, visto che l’alimentatore non è compatibile con le prese italiane. Lo trovate presso qualsiasi negozio di forniture elettriche o potete acquistarlo nello stesso store online dove acquisterete la piantana Yeelight.

Controlli e funzioni intelligenti

Se non volete alcuna funzione intelligente, Yeelight Floor Lamp può essere utilizzata anche con i soli controlli touch, presenti sullo stelo. Oltre al tasto di accensione/spegnimento sono presenti un cursore per regolare la luminosità (basta scorrere il dito verso l’alto o il basso per variarla, e un secondo tasto.

Quest’ultimo permette di cambiare la temperatura colore quando la lampada è impostata con luce bianca, o di cambiare colore nella modalità colore. Quest’ultima si attiva premendo contemporaneamente i due tasti per un paio di secondi. Le modifiche alla luce si riflettono ovviamente sia sulla luce inferiore che su quella superiore.

Ricordiamo infatti che la parte alta della lampada non è chiusa, ma presenta un’apertura trasparente con un elemento luminoso che contribuisce a creare un’atmosfera più suggestiva, soprattutto con luce colorata.

Come tutti i prodotti dell’ecosistema Xiaomi, collegando Yeelight Floor Lamp alla rete di casa e allo smartphone, è possibile sfruttarne tutte le potenzialità. Basta utilizzare la solita app Xiaomi Home e seguire le indicazioni riportate per completare il pairing e iniziare a sfruttare le funzioni a disposizione.

A questo punto potrete creare tutte le automazioni che vorrete, facendo interagire la lampada con gli altri dispositivi intelligenti della vostra casa, ma anche regolare in maniera più semplice luce, colore e intensità. E grazie all’apposita sezione potete applicare uno dei tanti scenari a disposizione, per guardare film, leggere, simulare alba o tramonto, il tremolio di una candela o per creare un’atmosfera romantica.

Nel corso dei nostri test abbiamo utilizzato la piantana per leggere senza arrecare disturbi ad altri, anche se l’opzione predefinita è a nostro avviso troppo luminosa. Ottima la modalità cinema, che permette di alzarsi per prendere qualcosa da mangiare o bere senza aspettare le scene più luminose, e per una chiacchierata tra amici è andata benissimo la modalità “Casa accogliente”.

In ogni caso è possibile creare un proprio scenario personalizzato e memorizzarlo. Noi ne abbiamo creati alcuni abbinandoli a un interruttore multiplo come quello di cui vi parliamo in questa prova, attivandoli a seconda delle occasioni. Va detto che la luminosità massima non è esagerata, ma è comunque più che sufficiente anche per illuminare ambienti molto grandi (l’abbiamo testata con successo in un soggiorno da 40 metri quadri).

Conclusioni

Se volete una luce in grado di creare la giusta atmosfera in ogni occasione, senza risultare mai fuori luogo. Discreta nelle linee e non molto alta, trova facile collocazione in qualsiasi ambiente risultando perfetta per quelli più compatti ma molto buona anche per quelli più spaziosi.

Ne abbiamo apprezzato le funzioni intelligenti e l’integrazione con gli altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi, che permettono di creare scenari anche particolarmente complessi legati a situazioni o a determinati orari del giorno.

Potete acquistare Yeelight Floor Lamp su Banggood, che ringraziamo per il sample utilizzato in questa recensione, utilizzando il link sottostante. Per ottenere il prezzo indicato dovete utilizzare il coupon BGYeetttech, valido fino al 20 novembre. La spedizione avviene dai magazzini europei quindi sarà veloce e priva di dazi doganali o costi aggiuntivi.