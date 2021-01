Al CES 2021 arriva perfino MaskFone, una mascherina con cuffie Bluetooth

“Everything is better with Bluetooth“, disse Sheldon Cooper, popolarissimo personaggio di una nota sitcom. Avrà pensato a questo Binatone con la sua MaskFone, una particolare mascherina riutilizzabile con cuffie Bluetooth integrate, in mostra in occasione del Pepcom e del CES 2021: andiamo a scoprirla più da vicino.

Ecco MaskFone, una mascherina con cuffie Bluetooth integrate

Con la pandemia in atto tutti hanno bisogno di una mascherina per ridurre i rischi di contagio, soprattutto in ambienti affollati o al chiuso: Binatone ha pensato di unire la “comodità” di una protezione riutilizzabile a un po’ di tecnologia con MaskFone. Per quanto riguarda la mascherina in sé, abbiamo filtri intercambiabili PM 2.5 o FFP2/N95 con sistema in cinque strati e tessuto lavabile in lavatrice, ma ciò che rende unico il prodotto è la presenza di microfono e cuffie Bluetooth.

Con un’autonomia di circa 12 ore e una certificazione IPX5, MaskFone consente di ascoltare la musica e di parlare sfruttando il microfono integrato in qualsiasi condizione, senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca e senza dover fare i conti con la tipica voce “ovattata” dovuta alla mascherina stessa. Grazie anche all’app Hubble Connect non manca la compatibilità con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri, per poter utilizzare la voce per controllare dispositivi smart, ottenere informazioni dal web (come il meteo o le notizie) e avere accesso a centinaia di funzionalità.

MaskFone è già disponibile all’acquisto anche in Europa sul sito ufficiale in due taglie (Small/Medium e Medium/Large) e sarà lanciata presso altri rivenditori (Amazon compresa) a partire dall’1 febbraio 2021, anche se probabilmente a partire dagli USA. Il prezzo di acquisto è di 49,99 euro con inclusi 3 filtri PM 2.5, mentre per filtri aggiuntivi toccherà spendere 19,99 dollari per un pacchetto da 30 PM 2.5 o da 5 N95/FFP2 (attualmente al 50% di sconto).

Binatone e Hubble Connected hanno anche annunciato l’arrivo di MegaFone, un altro modello di mascherina che offrirà la possibilità di sfruttare una modalità “walkie talkie” per la proiezione vocale e la conversazione bidirezionale; l’accoppiamento ad altre mascherine avverrà tramite Mesh Network, senza la necessità di usare lo smartphone.