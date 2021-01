HP lancia notebook, tablet, cuffie e accessori al CES 2021

Il CES 2021 è iniziato oggi e tra i numerosi annunci dei brand tecnologici ce ne sono molti che riguardano i prodotti di Hewlett-Packard Company. HP ha approfittato dell’occasione per lanciare notebook, tablet, mouse, monitor, zainetti e altro.

Tra i prodotti più interessanti presentati dall’azienda spiccano il notebook HP Envy 14, il tablet 2 in 1 HP Elite Folio e le cuffie true wireless HP Elite.

HP presenta il notebook Envy 14 per gamer e creator

HP Envy x360 del 2020 è stato uno dei notebook più apprezzati dello scorso anno, ma il nuovo modello HP Envy 14 ospita una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650Ti e una CPU Intel Core i5 di 11a generazione, rendendolo ideale per l’editing video e il gaming in mobilità.

Le altre specifiche di HP Envy 14 includono 16 GB di RAM, un SSD da 256 GB, una webcam integrata da 720p e un display touch LCD IPS da 14 pollici con risoluzione 1920×1200 e rapporto schermo-corpo dell’87%, inoltre il notebook supporta anche Wi-Fi 6.

HP Envy 14 sarà disponibile da febbraio, tuttavia è più costoso del modello dello scorso anno e viene proposto al prezzo di 999 dollari, più consono alla gamma top Spectre.

HP Elite Folio sfida Microsoft Surface con il 5G

Nato come il successore del tablet 2 in 1 Spectre Folio, anche HP Elite Folio racchiude un’anima duplice in grado di offrire un’esperienza sia da notebook che da tablet, ma al posto della pelle questa volta HP ha optato per una soluzione più attenta all’ambiente utilizzando il 90% di magnesio riciclato e persino plastica recuperata dagli oceani.

La differenza più rilevante tuttavia riguarda l’adozione del chipset Qualcomm Snapdragon 8cx 5G di seconda generazione che toglie lo scettro al processore Intel Core.

Oltre alla connettività 5G, HP Elite Folio include fino a 16 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria per il suo SSD interno e offre un display 3:2 con risoluzione 1920×1280 pixel protetto con Gorilla Glass 5.

Elite Folio arriverà a febbraio, ma HP non ha ancora rivelato il suo prezzo che probabilmente sarà a quattro cifre.

HP lancia le cuffie Elite Wireless Earbuds

Un po’ a sorpresa HP ha lanciato anche le sue prime cuffie true wireless, ma rispetto alla concorrenza HP Elite Wireless Earbuds puntano a diventare le cuffie più avanzate per la collaborazione.

In quest’ottica offrono impostazioni personalizzabili per la cancellazione del rumore e la regolazione dell’audio, con preset automatici per varie situazioni.

HP afferma che queste cuffie passeranno senza problemi tra le varie modalità di ascolto da un dispositivo a un altro attraverso un’app disponibile per Android, iOS, Windows e Mac.

La società non ha comunicato i prezzi per le cuffie HP Elite Wireless Earbuds, tuttavia arriveranno ad aprile in bundle con un altro notebook annunciato al CES: HP Elite Dragonfly Max.

