Ecco tutte le scorciatoie disponibili su WhatsApp Web

Non tutti sanno che WhatsApp Web mette a disposizione degli utenti di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma un gran numero di scorciatoie che consentono loro di compiere determinate azioni risparmiando tempo e passaggi.

Ricordiamo che in questi giorni WhatsApp è finita sotto i riflettori per le novità che riguardano la modifica delle regole sulla policy dei dati degli utenti e la loro condivisione con gli altri servizi del gruppo Facebook a partire dal prossimo mese, novità che non interessano i Paesi europei, così come si sono affrettati a ribadire alcuni membri del team dell’app di messaggistica.

In sostanza, pericolo scampato per gli utenti europei, almeno per il momento (il team di WhatsApp potrebbe provare a trovare un accordo con le autorità comunitarie per estendere la modifica anche al Vecchio Continente).

Le scorciatoie che è possibile usare su WhatsApp Web

Queste sono le scorciatoie che gli utenti potranno sfruttare sulla versione Web del servizio (a cui si può accedere seguendo questo link):

CTRL + ALT + N: per creare un nuovo gruppo

CTRL + ALT + P: per aprire il proprio profilo

CTRL + ALT + , : per aprire le impostazioni di WhatsApp

CTRL + ALT + SHIFT + / : per ricercare chat e messaggi

CTRL + ALT + F: per ricercare messaggi nella chat attuale

CTRL + ALT + E: per archiviare la chat attuale

CTRL + ALT + SHIFT + M: per silenziare la chat attuale

CTRL + ALT + SHIFT + U: per segnare come da leggere la chat attuale

CTRL + ALT + SHIFT + H: per contattare il servizio di supporto di WhatsApp

CTRL + ALT + SPAZIO: per cancellare la chat attuale

CTRL + ALT + SHIFT + [ : per aprire la chat precedente

CTRL + ALT + SHIFT + ] : per aprire la chat successiva

Queste sono le scorciatoie attualmente note, alcune delle quali potrebbero essere non particolarmente interessanti o utili ma senza dubbio qualcuna potrebbe rivelarsi comoda, come ad esempio quella per cercare i messaggi. Voi ne avete trovata qualcuna non inclusa in questo elenco?