OnePlus Band si avvicina: ecco specifiche, data di lancio e prezzo probabile

Il mercato delle smartband si appresta ad accogliere un nuovo concorrente interessante: dopo la conferma ufficiale dei lavori in corso, sono emersi numerosi dettagli sulla chiacchierata OnePlus Band.

Se nei giorni scorsi si erano moltiplicati i rumor in merito alla prima smartband a marchio OnePlus, nelle scorse ore il noto leaker Ishan Agarwal ha condiviso su Twitter una serie di informazioni esclusive piuttosto dettagliate, che permettono di inquadrare per bene il device.

Innanzitutto il debutto della OnePlus Band, che già il produttore aveva bollato come imminente, sarebbe in programma per il prossimo 11 gennaio, dunque tra meno di una settimana. La fonte parla del lancio sul mercato indiano, pertanto l’attesa per i mercati occidentali potrebbe essere leggermente più lunga.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, ecco le caratteristiche che vengono attribuite alla OnePlus Band:

rilevamento del battito cardiaco 24/7 + monitoraggio del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2)

tracciamento del sonno

display touch AMOLED da 1,1″

autonomia dichiarata di 14 giorni

certificazione IP68

13 modalità di allenamento

Se vi sembra di aver già letto altrove queste caratteristiche tecniche, non siete affatto in errore: la somiglianza con la OPPO Band, peraltro palesata anche dall’immagine teaser ufficiale che vedete in apertura, è piuttosto evidente.

Infine, la fonte riporta anche quello che dovrebbe essere il prezzo di listino della OnePlus Band sul mercato indiano, vale a dire circa 2.499 rupie indiane, che al cambio attuale corrispondono a poco meno di 28 euro.

Siete curiosi di conoscere la prima smartband firmata OnePlus? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci.

