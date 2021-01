OnePlus conferma l’imminente lancio della sua prima smartband

Torniamo ad occuparci di OnePlus ed in particolare della sua sempre più chiacchierata smartband che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo decisamente aggressivo, così da riuscire a competere alla pari con uno dei modelli più popolari del momento come Xiaomi Mi Band 5.

L’occasione giusta ci viene fornita direttamente dal produttore cinese, che nelle scorse ore ha confermato che la sua prima smartband è effettivamente in arrivo, pubblicando l’immagine teaser che potete vedere sopra.

Cosa sappiamo della prima smartband di OnePlus

Tale immagine è stata pubblicata sull’account ufficiale dell’azienda su Twitter, accompagnata da un messaggio che non fornisce anticipazioni (“Quest’anno siamo qui per aiutarvi a raggiungere tutti i vostri obiettivi di fitness e semplificarvi la vita”) e dall’hashtag #SmartEverywear, oltre che da un link che riporta ad una pagina sulla quale sarà possibile essere avvisati quando vi saranno novità (la trovate qui).

Stando all’immagine, la smartband di OnePlus ha un profilo completamente nero, con il corpo principale di forma rettangolare con angoli arrotondati e il marchio OnePlus in basso.

Sulla base delle varie indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, la smartband di OnePlus dovrebbe fare il suo esordio sul mercato in India ad un prezzo pari, al cambio, a poco meno di 40 euro.

Tra le sue principali feature, oltre a quelle relative alla tracciatura delle varie attività di fitness, vi dovrebbero essere una scocca resistente all’acqua, un display AMOLED e una batteria capace di garantire agli utenti alcuni giorni di utilizzo senza preoccupazioni di ricarica.

E se siete curiosi di scoprire il suo possibile design, questa è l’immagine rendering diffusa nei giorni scorsi (e sulla quale non vi sono garanzie di attendibilità):

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da OnePlus per scoprire quando la sua prima smartband arriverà in Europa e, soprattutto, a quale prezzo.

