Un mare di offerte tech con il volantino “Tech it easy” di Euronics

Anno nuovo, offerte nuove! È proprio il caso di dirlo quest’oggi, 4 gennaio 2021, visto che Euronics ha presentato il nuovo volantino “Tech it easy” valido fino al prossimo 20 gennaio 2021 con un grandissimo numero di offerte decisamente allettanti per il mercato mobile e non solo.

Le offerte disponibili qui in basso fanno riferimento alla catena CDS, dunque è possibile notare variazioni di prezzo, disponibilità e di prodotti, per i punti vendita Euronics esterni alla catena. Come sempre abbiamo selezionato le offerte più allettanti e in linea con i prodotti normalmente trattati su TuttoTech, ma potete scoprire la totalità dei dispositivi in promozione nel volantino Euronics al link in calce alla news.

Tech it easy Euronics: smartphone

Samsung Galaxy Note 20, a 799 euro invece di 1079 euro con uno sconto pari al 25%;

invece di 1079 euro con uno sconto pari al 25%; iPhone 11 128 GB, a 719 euro invece di 769 euro con uno sconto del 6%;

invece di 769 euro con uno sconto del 6%; iPhone SE 2020 64 GB, a 469 euro invece di 499 euro con uno sconto pari al 6%;

invece di 499 euro con uno sconto pari al 6%; Xiaomi Mi 10T, a 429 euro invece di 499 euro con uno sconto pari al 14%;

invece di 499 euro con uno sconto pari al 14%; OPPO Reno4 Z, a 299 euro invece di 399 euro con uno sconto pari al 25%;

invece di 399 euro con uno sconto pari al 25%; Redmi Note 8 Pro, a 249 euro invece di 299 euro con uno sconto pari al 16%;

invece di 299 euro con uno sconto pari al 16%; Redmi Note 9S, a 219,90 euro invece di 249,90 euro con uno sconto pari al 12%;

invece di 249,90 euro con uno sconto pari al 12%; OPPO A53S, a 179,90 euro invece di 199,90 euro con uno sconto pari al 10%;

invece di 199,90 euro con uno sconto pari al 10%; VIVO Y20S, a 159 euro invece di 179 euro con uno sconto pari all’11%;

invece di 179 euro con uno sconto pari all’11%; Samsung Galaxy A20s, a 149 euro invece di 179 euro con uno sconto pari al 16%;

invece di 179 euro con uno sconto pari al 16%; OPPO A15, a 139 euro invece di 159 euro con uno sconto pari al 12%;

invece di 159 euro con uno sconto pari al 12%; VIVO Y11S, a 119 euro invece di 149 euro con uno sconto pari al 20%;

invece di 149 euro con uno sconto pari al 20%; Motorola Moto E6S, a 109,90 euro invece di 129,90 euro con uno sconto pari al 15%.

Tech it easy Euronics: wearable

Samsung Galaxy Watch 3 45 mm, a 379 euro invece di 459 euro con uno sconto pari al 17%;

invece di 459 euro con uno sconto pari al 17%; Samsung Galaxy Watch 3 41 mm, a 329 euro invece di 399 euro con uno sconto pari al 17%;

invece di 399 euro con uno sconto pari al 17%; Samsung Galaxy Watch Active 2, a 189 euro invece di 219 euro con uno sconto pari al 13%;

invece di 219 euro con uno sconto pari al 13%; Google Nest Mini, a 29,90 euro invece di 59,90 con uno sconto pari al 50%.

