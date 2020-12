Tenet è disponibile su Amazon Prime Video Store al prezzo di un caffè

Se siete amanti dei film di Christopher Nolan non potete lasciarvi scappare l’opportunità di vedere Tenet a un prezzo speciale: Amazon Prime Video propone l’ultima fatica del celebre regista a noleggio al prezzo di 0,99 euro.

Tenet in offerta su Amazon Prime Video Store a 0,99 euro

Dopo i problemi che ha dovuto affrontare il film per l’uscita nei cinema, rinviata più volte a causa della pandemia, Tenet è arrivato in questi giorni sulle principali piattaforme digitali e di streaming, come ad esempio Amazon Prime Video, Infinity e Sky Primafila. Se non avete ancora avuto modo di vederlo e non volete attendere ulteriormente potete approfittare della promozione lanciata in queste ore da Amazon nel suo Prime Video Store.

Il film, che annovera nel cast John David Washington, Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki, è stato accolto da una critica positiva, ma non unanime: da un lato sono stati apprezzati gli effetti visivi, la regia e le interpretazioni, dall’altro in molti non hanno gradito la trama eccessivamente complicata.

Tenet è disponibile a noleggio su Amazon Prime Video al prezzo di 0,99 euro, anche a risoluzione UHD (con connessione adeguata e dispositivo compatibile): una volta pagato avrete tempo 30 giorni per iniziare a vederlo e 48 ore per completarlo una volta iniziato. Non aspettate troppo a decidervi, perché l’offerta durerà solo fino al 31 dicembre 2020. Approfitterete di questa promozione o avete già visto il film? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.