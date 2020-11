Tenet è in uscita in digitale e presto anche in DVD, Blu-Ray e 4K UHD

Tenet è in uscita in digitale e presto anche in DVD, Blu-Ray...

Tenet è un film del 2020 scritto e diretto da Christopher Nolan e interpretato da un cast internazionale composto da John David Washington, nel ruolo del protagonista, e da Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

La trama del film narra le azioni di un agente segreto impegnato in una missione di spionaggio internazionale che sfrutta lo scorrere del tempo per cercare di impedire lo scatenarsi di una terza guerra mondiale.

Il film è uscito a livello globale lo scorso agosto e fino a oggi ha incassato 350 milioni di dollari, malgrado manchino ancora le tanto attese aperture cinematografiche nei principali mercati di New York e Los Angeles.

Da oggi Tenet è disponibile per il pre-order digitale su tutte le principali piattaforme e prossimamente anche su Amazon in DVD, Blu-ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD.

Tenet sarà disponibile dal 15 dicembre per l’acquisto in digitale su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e dal 29 dicembre anche per il noleggio su Infinity e Sky Primafila.

Tenet arriverà in Italia in DVD, Blu-Ray e 4K UHD a gennaio

Tenet sarà disponibile in Italia in DVD, Blu-Ray e 4K UHD dal 13 gennaio. Il film in 4K UHD e in Blu-ray includerà diversi contenuti speciali, tra cui lo speciale Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet, che offre una panoramica sullo sviluppo e la produzione del film raccontata dal cast e dalla troupe.

