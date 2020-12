Euronics lancia il nuovo volantino “Star Days”: ecco le ultime offerte del 2020 su prodotti tech

Dopo MediaWorld e Unieuro, anche Euronics rinnova il proprio catalogo di offerte e, in vista del Capodanno 2021, lancia il volantino Star Days, che questa volta promette extrasconti di fine anno fino al 50% su una buona selezione di prodotti d’elettronica (smart TV, notebook, console) e concede di utilizzare per il pagamento anche il servizio PagoDIL (zero interessi, pagamento con Bancomat, senza busta paga).

Migliori offerte del volantino Euronics

Il volantino di Euronics, valido fino al 3 gennaio 2021 ma solo per tutti i punti vendita del gruppo “Nova”, include una vasta selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 15% e il 40% sul prezzo di listino e la possibilità, in taluni casi, di un finanziamento in 10 o 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Tuttavia gli smartphone non sono, come abbiamo anticipato, gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo comunque deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su vari smart TV, auricolari, notebook e tablet.

Offerte smartphone

OPPO Reno 4 Z a 299 euro

a 299 euro Redmi Note 9 Pro a 249 euro

a 249 euro Samsung Galaxy S20 FE a 499 euro

a 499 euro Samsung Galaxy Note 10 Lite a 399 euro

a 399 euro Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G a 999 euro

Offerte notebook e tablet

Lenovo Tab N10 HD a 159 euro

a 159 euro Huawei MateBook D 15″ a 749 euro

a 749 euro Samsung Galaxy Tab A 8″ a 179 euro

a 179 euro ASUS Notebook F515JA-EJ011T a 649 euro

Offerte smart TV e stampanti

EPSON Stampante ET-2714 a 199 euro

a 199 euro Samsung Smart TV 50″ TU7170 a 399 euro

a 399 euro HiSense Smart TV 65″ 65A7120F a 499 euro

a 499 euro Sony Android TV 55″ 55HX8096 a 649 euro

Magari gli smartphone che vi abbiamo indicato non godranno, considerando lo street price, di offerte eccezionali, ma si tratta di una buona soluzione per chi preferisce “spalmare” il costo su più rate. In ogni caso, a questo indirizzo potrete comunque visionare il nuovo volantino valido per la vostra regione.