ENAC conferma: dal 31 dicembre entra in vigore il Regolamento Europeo

Chi utenti che posseggono o hanno in mente di acquistare un drone, dal 31 dicembre 2020 in poi, dovranno fare affidamento alle regolamentazioni in merito al Regolamento Europeo e non più quelli nazionali in materia di operazioni con UAS.

Decadono le regolamentazioni nazionali

La conferma arriva direttamente dall’ENAC che, pubblicando ufficialmente le novità sul proprio sito ufficiale (link in calce alla news), recita quanto segue:

“Il 31 dicembre 2020 diventando applicabile il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni, decadono le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con UAS a meno delle operazioni che ricadono nelle previsioni dell’articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) n. 1139/2018.”

Per rendere il più snella possibile la transizione dalla regolamentazione nazionale a quella comunitaria, l’ENAC fa riferimento alla “Categoria aperta” e “Categoria specifica” che, nonostante le specifiche differenze, richiedono entrambi che l’operatore può svolgere le operazioni solo a seguito della registrazione sul portale d-flight disponibile a questo link.

Se possedete un drone o avete intenzione di acquistarlo e siete interessati a conoscere in dettaglio la normativa europea, potete trovarla nella sua interezza a questo link del sito dell’ENAC.

