Da Expert arrivano le offerte Fuoritutto con sconti fino al 50%: ecco il volantino

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare nella giornata di domani, 28 dicembre 2020, il nuovo volantino Fuoritutto, specifico dei punti vendita della piattaforma DGgroup.

Il nuovo volantino comprende sconti fino al 50% e sarà attivo nei negozi aderenti fino al 17 gennaio 2021.

Offerte “Fuoritutto” di Expert (28 dicembre – 17 gennaio)

Prima di entrare nel merito delle offerte previste, è bene premettere che Expert prevede la soluzione del pagamento rateizzato in 10 o 20 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni. Inoltre i clienti possono scegliere tra ritiro in negozio e consegna a domicilio tramite il servizio Acquista & Ritira.

Passando alle offerte a tema tech, ce ne sono su tanti e vari prodotti, eccole già suddivise per categoria.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet, computer e accessori in offerta da Expert

Lenovo Ideapad 3 a 639 euro

Samsung Chromebook 4+ a 409,90 euro

Lenovo Ideapad Duet Chromebook a 329 euro

Huawei MediaPad T10 LTE a 169 euro

Lenovo Tab M10+ a 189 euro

Samsung Galaxy Tab A7 a 209,90 euro

MSI Mag Codex 5 a 1.799 euro

Monitor Samsung LS24 a 99 euro

Monitor HP 27F a 159 euro

Stampante HP multifunzione envy photo 6232 a 69,90 euro

Logitech K400 Plus a 24,90 euro

D-Link modem router + Samsung Galaxy Fit2 (Smart & Fit) a 99,90 euro

TP-Link Archer MR600 a 99,90 euro

Smart TV in offerta da Expert

Panasonic UHD 4K 50″ a 399 euro

Samsung QLED UHD 8K 55″ a 1.579 euro

Samsung UHD 4K 65″ a 699 euro

Panasonic UHD 4K 65″ a 749 euro

LG UHD 4K 55″ a 449 euro

Hisense UHD 4K 50″ a 599 euro

Xiaomi Mi TV 4s 43″ a 349 euro

Per queste e tutte le altre offerte, potete sfogliare virtualmente il volantino nella galleria seguente.

