Amazfit Bip U e Amazfit Smart Scale finalmente disponibili in Italia

Ci sono voluti più di due mesi ma alla fine Amazfit si è decisa a portare in Italia due nuovi prodotti annunciati nel mese di ottobre in Cina. Parliamo dello smartwatch Amazfit Bip U e della bilancia Amazfit Smart Scale, presente sullo store ufficiale dal mese scorso ma acquistabile solamente adesso.

Entrambi i prodotti sono proposti a prezzi estremamente competitivi, soprattutto se rapportati alle rispettive caratteristiche tecniche. Amazfit Bip U dispone di un ampio schermo da 1,4 pollici, offre la misurazione del livello di ossigeno nel sangue ed è resistente alle immersioni fino a 5 atmosfere.

Dispone inoltre di un misuratore di battito cardiaco in tempo reale (24 ore al giorno) ed è in grado di analizzare la qualità del sonno e il livello di stress. Nel caso quest’ultimo valore sia particolarmente elevato è in grado di fornire un allenamento respiratorio per ridurre lo stress e aiutare l’utente a rilassarsi.

La batteria garantisce 9 giorni di autonomia, sono disponibili oltre 50 watch faces ed è possibile monitorare oltre 60 tipologie di attività sportive, anche se manca un ricevitore GPS (disponibile nella versione Pro che dovrebbe arrivare anche in Italia), l’unica pecca di questo prodotto, che per il resto è davvero completo e funzionale.

La bilancia Amazfit Smart Scale offre invece la misurazione di 18 metriche importanti per la salute, oltre al peso corporeo. E mentre vi pesate potete rilevare il battito cardiaco, sincronizzando i dati con l’app Zepp grazie alla connettività WiFi (che permette la sincronia anche senza smartphone) e quella Bluetooth.

E la bilancia è in grado di gestire diversi utenti, riconoscendo ciascuno senza che sia necessario specificarlo in anticipo, salvando i dati nel profilo di ciascuno di essi. A seguire i link per l’acquisto sullo store ufficiale, dove troverete anche maggiori informazioni sui due prodotti.