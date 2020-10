Amazfit svela la sua prima bilancia smart con funzioni corporee

Torniamo ad occuparci di Amazfit Smart Scale, ossia uno dei device che Huami dovrebbe presto lanciare sul mercato per provare a conquistare chi è alla ricerca di validi assistenti per prendersi cura della propria forma fisica.

Stiamo parlando, infatti, di una bilancia intelligente, dispositivo che è finalmente apparso sul sito ufficiale del produttore con una serie di immagini e quelle che sono le sue principali funzionalità.

Le caratteristiche di Amazfit Smart Scale

Queste sono le caratteristiche tecniche della nuova bilancia di Huami:

Dimensioni: 320 x 320 x 25 mm

Peso netto: 2,2 kg

Gamma di pesatura: 5 kg – 180 kg

Unità di misura: kg / lbs / st

Incrementi: 0,05 kg (5 – 100 kg), 0,1 kg (100 – 180 kg)

Connettività wireless: 2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi, 2.4 GHz Bluetooth 5.0

display LCD da 3,4 pollici

Batterie: 4 da 1.5 V AAA

Compatibile con Android 5.0 e iOS 10.0 e versioni superiori

Tante funzionalità intelligenti

Si tratta senza dubbio di un dispositivo interessante, soprattutto se si vanno a guardare le informazioni che è capace di fornire all’utente: peso corporeo, tasso di grasso corporeo, massa muscolare, percentuale di acqua corporea, massa ossea, percentuale di proteine, metabolismo basale, grasso viscerale, grasso sottocutaneo, muscolo scheletrico, età fisica, cambiamento della massa muscolare, punteggio corporeo, indice di massa corporea, tipo di corpo e peso corporeo ideale.

Non mancano poi delle vere e proprie “chicche”, come l’analisi in 30 secondi della capacità di equilibrio (un’abilità di base per supportare i movimenti di un corpo umano che aiuta a ridurre il rischio di lesioni durante l’esercizio e a migliorare la forma del corpo), il rilevamento della frequenza cardiaca in piedi e una valutazione della situazione fisica complessiva dell’utente (sulla base dell’esame di diversi fattori).

Ed ancora, tra le feature di Amazfit Smart Scale vi sono la possibilità di interagire con la bilancia attraverso l’apposita applicazione, la sincronizzazione sul cloud o sullo smartphone di tutti i propri dati, il supporto a 10 account (ciascuno dei quali può essere usato da massimo 12 persone), il supporto alle mamme (sia per monitorare il peso durante la gravidanza che per pesare i neonati) ed un design accattivante.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda prezzo e data di disponibilità di Amazfit Smart Scale.

