Amazfit Bip U è ufficiale ed è il miglior Bip di sempre: è bello e anche completissimo

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Huami ha ufficializzato oggi l’arrivo di Amazfit Bip U sul mercato indiano. Caratterizzato da un prezzo decisamente competitivo, il nuovo smartwatch offre una scheda tecnica completa, a partire da uno schermo più grande rispetto ai predecessori.

È proprio il display la prima novità, con una dimensione e una risoluzione maggiore rispetto ai modelli precedenti. Amazfit Bip U dispone infatti di uno schermo da 1,43 pollici con risoluzione di 320 x 302 pixel e vetro protettivo 2,5D, con trattamento anti-impronte digitali.

Decisamente completa la dotazione tecnica racchiusa in un corpo compatto,40,9 x 35,5 x 11,4 millimetri e 31 grammi di peso col cinturino. Troviamo il sensore ottico BioTracker 2 PPG che oltre a rilevare il battito cardiaco è in grado di misurare anche il livello di ossigeno nel sangue.

La misurazione del battito cardiaco può avvenire in maniera continuativa 24/7 e permette di ottenere dati più accurati relativi alla qualità del sonno, con una migliore analisi delle varie fasi. Non manca il sistema PAI che trasforma i dati raccolti in un punteggio grazie a un algoritmo complesso, che valuta il battito cardiaco, l’intensità e la quantità delle attività.

Non mancano funzioni speciali come il tracciamento del ciclo mestruale e il rilevamento del livello di stress, così da migliorare la qualità della vita e prendere le giuste pause durante la giornata. La versione Pro, che arriverà sul mercato più avanti, dispone di un ricevitore GPS, mentre la versione base utilizza il GPS dello smartphone. La versione Pro può inoltre contare sulla bussola e su un microfono.

Sono oltre 60 le attività tracciabili, tutte con una ampia varietà di informazioni visualizzate sullo schermo, inclusi allarmi in caso di frequenza cardiaca elevata. A disposizione degli utenti ci sono 50 quadranti, anche se solo 4 possono essere caricati contemporaneamente sullo smartwatch

Non manca la resistenza alle immersioni fino a 50 metri, che permette di utilizzare Amazfit Bip U anche in piscina o per attività natatorie. La batteria da 230 mAh consente di ottenere circa 9 giorni di autonomia, anche se il dato può variare in base all’utilizzo.

La parte smart include la ricezione delle notifiche dallo smartphone al quale Bip U si collega tramite Bluetooth 5.0. La gestione dei dati raccolti e delle impostazioni dello smartwatch avviene tramite l’app Zepp, precedentemente conosciuta come Amazfit.

Amazfit Bip U sarà in vendita da domani, 16 ottobre, in India al prezzo speciale di 3.400 rupie, circa 44 euro, mentre il prezzo di listino è di 5.999 rupie, circa 75 euro. Non ci sono al momento informazioni relative al prezzo e disponibilità della versione Pro. Huami non ha comunicato se il nuovo dispositivo sarà commercializzato anche nei mercati internazionali o se rimarrà un’esclusiva per il mercato indiano.