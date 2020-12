Nuovi aggiornamenti per Amazfit GTS 2 e GTR 2 e HONOR Watch GS Pro

Nuovi aggiornamenti software in ambito wearable e questa volta i destinatari sono tre in un colpo solo: Amazfit GTR 2, Amazfit GTS 2 e HONOR Watch GS Pro.

Amazfit GTR 2 e GTS 2: le novità dell’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento in roll out in queste ore per Amazfit GTR 2 (ecco la nostra recensione) e Amazfit GTS 2 arriva una decina di giorni dopo il precedente ed è votato alle ottimizzazioni.

Come potete vedere nello screenshot riportato, per effetto di questo nuovo aggiornamento, Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 passano alla versione firmware 5.0.7.1 e il registro delle modifiche menziona:

Optimized power consumption

Resolves the issue with interference in network calls on the mobile after call over Bluetooth is enabled

Insomma, dopo questo update, i due smartwatch dovrebbero migliorare in termini di autonomia e non creare problemi con le chiamate effettuate dallo smartphone sfruttando il Bluetooth.

HONOR Watch GS Pro: le novità dell’aggiornamento

Anche l’aggiornamento software in rilascio per HONOR Watch GS Pro (ecco la nostra recensione) è all’insegna delle ottimizzazioni, ma non manca una gradità nuova aggiunta.

HONOR Watch GS Pro, come segnalato da huaweicentral, passa alla versione firmware 10.1.2.52 e il registro delle modifiche menziona:

Aggiunta del supporto all’installazione di app di terze parti

Ottimizzazione della scheda del meteo e, per le attività sportive, personalizzazione delle impostazioni relative alla lunghezza della piscina

Come aggiornare Amazfit GTR 2/GTS 2 e HONOR Watch GS Pro

Il nuovo aggiornamento è già disponibile al download per gli Amazfit GTR 2 e Amazfit GTS 2 italiani e anche quello per HONOR Watch GS Pro dovrebbe essere in arrivo dalle nostre parti.

Dal momento che in nessuno dei tre casi si tratta di dispositivi standalone, l’installazione dell’update deve necessariamente passare per lo smartphone abbinato e dalla relativa companion app: rispettivamente Zepp per i due Amazfit e Huawei Health per l’HONOR.

