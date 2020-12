Samsung Galaxy Buds Pro senza più segreti in questi render ufficiosi

Dopo Samsung Galaxy S21 Ultra svelato da un super leak e i probabili prezzi dell’intera gamma Samsung Galaxy S21 senza più segreti, il leak di oggi sulle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro si muove esattamente verso la stessa direzione: darci modo di scoprire in anticipo i programmi del colosso sudcoreano per le prossime settimane – non ci dimentichiamo che Samsung Galaxy S21 (e di conseguenza anche Samsung Galaxy Buds Pro) è atteso per il mese di gennaio, forse giorno 14.

Sappiamo quasi tutte sulle cuffie Samsung

Un incredibile leak del Galaxy Store ci offre una visione più che ufficiosa non solo del design delle cuffie true wireless in-ear, ma anche di alcune delle più importanti feature che troveranno posto nel dispositivo wearable di Samsung. È lecito ritenere piuttosto fondata la possibilità che le cuffie disporranno di una particolare feature denominata “Voice Detect“: essa, come anticipa il nome stesso, permetterebbe a Samsung Galaxy Buds Pro di rilevare il parlato e ridurre automaticamente il volume dell’audio in ascolto per facilitare anche la ricezione dell’audio esterno evitando così di costringere l’utente a rimuovere le cuffie dalle orecchie.

Trova posto anche la funzione di cancellazione attiva del rumore, questa volta disponibile in più “livelli” in modo tale da offrire all’utente libertà di scelta per quanto riguarda il grado di attenuazione dell’audio in arrivo dall’esterno. Samsung Galaxy Buds Pro potrà fare affidamento anche alla funzione “3D audio for videos“, una sorta di Spatial Audio disponibile per le cuffie di fascia alta di Apple, AirPods Pro e AirPods Max. La feature, limitata solo agli utenti muniti di uno smartphone Samsung con Android 11, permette al sistema di modulare la direzione di provenienza dell’audio in base alla direzione della testa.

Il leak dell’applicazione permette inoltre di conoscere in anticipo il design delle cuffie di Samsung, grazie alla presenza di alcuni render che le svelano in quelle che dovrebbero essere le colorazioni attese al lancio. Per quanto riguarda i prezzi, invece, considerando quelli al lancio di Samsung Galaxy Buds+ e Samsung Galaxy Live, rispettivamente 169 e 189 euro, è molto probabile che Samsung Galaxy Buds Pro verranno proposte ad almeno 200 euro.

Sebbene tutte queste informazioni siano state prelevate da una versione dell’applicazione Galaxy Wearable non ancora pubblicata, è possibile che l’azienda decida di aggiungere/rimuovere alcune delle feature viste in questa news.

