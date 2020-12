Zoom e Amazon per Natale ci regalano le videochiamate illimitate

Ci apprestiamo a vivere un Natale fuori dal comune, caratterizzato da limitazioni agli spostamenti e da tante cautele a causa della pandemia di Coronavirus e, pertanto, bisognerà rinunciare alle classiche “tavolate” di parenti e amici ma il team di Zoom ha deciso di annunciare un’iniziativa che ci aiuterà a stare un po’ più vicini ai nostri affetti.

Zoom ci fa un regalo per le feste

Per l’imminente periodo di feste, infatti, le videochiamate con Zoom non avranno il limite di 40 minuti a cui sono normalmente soggetti gli utenti che usano il servizio gratuitamente e senza un abbonamento.

Ecco quando il limite di 40 minuti sarà disattivato da Zoom:

dalle ore 16:00 di giovedì 17 dicembre alle ore 12:00 di sabato 19 dicembre

dalle ore 16:00 di mercoledì 23 dicembre alle ore 12:00 di sabato 26 dicembre

dalle ore 16:00 di mercoledì 30 dicembre alle ore 12:00 di sabato 2 gennaio

Gli utenti non dovranno fare nulla per sfruttare tale iniziativa di Zoom, in quanto il limite sarà rimosso automaticamente lato server mentre per gli abbonati non cambia nulla (in quanto l’assenza di tale limite è già inclusa tra le feature offerte).

Amazon consente le chiamate di gruppo senza limiti

Anche i possessori di uno smart speaker Amazon Echo, Echo Dot ed Echo Show durante le festività natalizie potranno usufruire di chiamate di gruppo gratuite e illimitate grazie ad un nuovo servizio annunciato nei mesi scorsi dal colosso statunitense ed ora attivato in alcuni Paesi, Italia inclusa.

In Austria, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna e USA gli utenti potranno effettuare videochiamate di gruppo (fino a 7 partecipanti) senza limiti di tempo e con la possibilità di sfruttare Alexa (con i relativi comandi vocali, come ad esempio “Alexa, chiama la mia famiglia”).

In pratica, un Natale diverso ma, ad ogni modo, ugualmente in contato con i propri cari.

