Sky e Amazon insieme per offrire un’esperienza multimediale più completa

Dalla partnership siglata tra Sky e Amazon arrivano importanti novità anche nel nostro Paese per quanto riguarda il settore dei contenuti multimediali: già da oggi l’app Prime Video sbarca su Sky Q e dispositivi NOW TV mentre all’inizio del prossimo anno l’applicazione di NOW TV arriverà su selezionati device della gamma Fire TV.

In pratica, in virtù di questa collaborazione i due colossi del settore dei contenuti multimediali dovrebbero rafforzare la propria offerta e raggiungere una platea di utenti sempre più ampia (e gli abbonati ad entrambi i servizi avranno la possibilità di guardare in un unico posto tutte le serie TV, i film e lo sport di entrambe le piattaforme).

Sky Q e Amazon Prime Video uniscono le forze

Già da oggi l’app Prime Video è disponibile in Italia, Irlanda e Regno Unito sui dispositivi NOW TV mentre in Germania su quelli Sky Ticket e in Austria su quelli Sky X.

Per vedere l’applicazione NOW TV sui dispositivi Amazon Fire TV (Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K) gli utenti italiani, austriaci, irlandesi e svizzeri dovranno attendere i primi mesi del 2021 mentre nel Regno Unito è già disponibile.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministratore Delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, che ci ha tenuto a sottolineare come Sky Q rappresenti sempre più una piattaforma che si pone come vero e proprio “punto di riferimento per chi vuole avere in unico posto l’ampia scelta di contenuti targati Sky, le principali app in streaming e un’esperienza di visione semplice e coinvolgente”.

I clienti Amazon abbonati a NOW TV potranno scaricare l’app e accedere ai relativi contenuti (sarà anche possibile aprire l’applicazione sui dispositivi Fire TV con Alexa con l’apposito comando vocale).

Chi possiede un decoder Sky Q avrà la possibilità di accedere ai contenuti di Prime Video dalla sezione app (oppure con il comando vocale “Apri Prime Video”) mentre nel 2021 i servizi saranno ancora più integrati (per esempio, sarà possibile cercare le serie TV e i film di Prime Video).