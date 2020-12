Google brevetta il design di un fitness tracker simile ad Amazon Halo

Un anno fa Google ha ufficializzato l’acquisizione di Fitbit e sebbene l’affare sia ancora in attesa del nulla osta da parte dell’Unione Europea, il gigante di Mountain View ha già brevettato un design per un nuovo fitness tracker.

Secondo 91Mobiles, Google ha depositato questo brevetto di design presso lo United States Patents and Trademarks Office (USPTO). La relativa documentazione contiene una serie di schizzi di design e menziona il dispositivo indossabile come un braccialetto per il monitoraggio della forma fisica.

Google brevetta un bracciale per il fitness

Guardando gli schizzi, il dispositivo in oggetto ricorda il recente fitness tracker Amazon Halo lanciato di recente, in quanto non è dotato di uno schermo, inoltre questo dispositivo sembra realizzato con un corpo unico.

In tal caso gli utenti dovranno acquistare una nuova unità se desiderano cambiare colore, pertanto questo fitness tracker potrebbe far parte di un servizio in abbonamento proprio come Halo di Amazon.

Sebbene i documenti non rivelino nulla sulle specifiche di questo prodotto, probabilmente il device utilizzerà una ricarica magnetica, poiché sono visibili i relativi pin vicino a un tipico sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Come ogni altro brevetto, non è sicuro se questo fitness tracker vedrà mai la luce, ma se Google dovesse rilasciare un dispositivo del genere, lo scopriremo prima del suo annuncio ufficiale tramite i consueti leak e certificazioni.

