Amazon Alexa guadagna la Traduzione in tempo reale sugli Echo

Amazon Alexa è già adesso uno degli assistenti virtuali più ricchi di funzioni ma ha ancora tantissimo potenziale da esprimere e la funzione che Amazon ha annunciato questa mattina ne è la riprova: sui dispostivi Echo arriva la traduzione in tempo reale delle conversazioni.

Amazon Alexa: ecco la traduzione in tempo reale

La nuova funzione è pensata per rendere possibili delle conversazioni tra persone anche senza che queste conoscano la stessa lingua. Insomma, come una sorta di traduttore personale sempre a disposizione, Alexa può occuparsi di tradurre entrambe le parti della conversazione.

Per avere accesso alla funzione di traduzione in tempo reale, l’utente deve semplicemente chiederlo ad Alexa. Le lingue supportate al momento sono inglese, spagnolo, italiano, tedesco, portoghese e hindi. Allo stato attuale, purtroppo, la feature è sfruttabile soltanto sui device Echo impostati su English U.S.

Il funzionamento si basa su alcuni sistemi Amazon già esistenti, tra cui il sistema di riconoscimento automatico del linguaggio (ASR) di Alexa, Amazon Translate, il sistema text-to-speech di Alexa, con l’architettura complessiva e i modelli di machine learning progettati e ottimizzati per tradurre un linguaggio colloquiale.

La funzione rende ovviamente al massimo nel caso dei device Echo Show, nel qual caso la traduzione in tempo reale viene mostrata a schermo ed è quindi più facile da seguire.

A quanto riporta la comunicazione di Amazon, al fine di rendere l’esperienza utente più naturale, è stato appositamente modicato l’end-pointer di Alexa, che le permette di capire e distinguere le pause nel mezzo delle frasi e quelle conclusive. Dovendosi adattare ad un linguaggio colloquiale, è stato usato un limite maggiore di “tolleranza” per le pause più lunghe.

Dalla parte di Google, una funzione simile esiste da tempo ed è la modalità Interprete, anche se non si tratta di feature completamente sovrapponibili.

Per maggiori dettagli su funzionamento della Live Translation di Amazon Alexa, il post ufficiale è disponibile a questo link.

Potrebbe interessarti anche: Cosa fare con un Amazon Echo? Le 7 funzioni Alexa da conoscere