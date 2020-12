La smart home diventa più intelligente con Google, Samsung e SmartThings

Google sta lavorando a stretto contatto con i produttori per assicurarsi che i dispositivi comunichino e funzionino al meglio all’interno della smart home. Prossimamente Google Assistant e i dispositivi Nest interagiranno più facilmente con i dispositivi per la casa intelligente di Samsung.

Google e Samsung rendono la smart home più intelligente

In precedenza era possibile effettuare azioni come impostare la temperatura da remoto o visualizzare i feed della videocamera dai propri dispositivi Nest dall’app Google Home, ma ora Google sta introducendo più opzioni per controllare l’ecosistema smart home, come ad esempio accedere e controllare i dispositivi Nest, come videocamere, termostati e campanelli con l’app SmartThings e persino tramite dispositivi di Samsung come Smart TV e frigoriferi.

A breve arriveranno anche altri dispositivi ed elettrodomestici intelligenti di Samsung con il supporto vocale di Google, quindi sarà possibile impartire ordini come “Ok Google, preriscalda il forno a 350 gradi”.

Google Assistant è già disponibile sull’ultima gamma di Smart TV Samsung, rendendo più comodo accendere o spegnere la TV, cambiare canale e controllare il volume.

Anche la configurazione dei propri dispositivi intelligenti sarà più semplice, infatti Samsung ora offre un collegamento a Google Assistant da più app proprietarie, inoltre Google ha ampliato il set di lingue supportate aggiungendo spagnolo, francese, tedesco, portoghese, coreano e giapponese.

Infine, il gigante di Mountain View sta portando una delle funzionalità preferite di Android 11 sui nuovi smartphone Samsung della gamma Galaxy. Toccando “Dispositivi” nel pannello rapido dello smartphone sarà possibile scegliere un’opzione tra più app e vedere tutti i dispositivi collegati all’interno dell’app su una schermata.

