Molti utenti segnalano gravi problemi di autonomia su iPhone con iOS 14.2

A seguito del rilascio dell’aggiornamento iOS 14.2 avvenuto poco più di un mese fa, continuano a farsi sempre più numerose le testimonianze di chi lamenta importanti problemi di autonomia con alcuni modelli di smartphone Apple.

Batteria giù anche del 50% in 30 minuti

Basta, infatti, fare un rapido giro su Reddit o sul forum ufficiale dell’azienda di Cupertino, per scoprire quanto il battery drain dell’ultima versione di iOS 14 si stia spandendo a macchia d’olio. Non è ancora chiaro il motivo per cui si verifica questo problema – in attesa di una comunicazione ufficiale di Apple siamo portati a presumere che si tratti di un bug direttamente correlato con il rilascio del minor update di iOS 14 -, ma dalle testimonianze raccolte in rete pare evidente che ci sia qualche problema nella gestione dell’autonomia.

Una persona in particolare, munito di iPhone 7, dichiara di notare un tempo di ricarica estremamente lungo e conseguente sviluppo di molto calore durante la fase di carica, mentre altri utenti hanno sperimentato anche un drastico calo dell’autonomia pari anche al 50% in appena trenta minuti. Altri, invece, hanno registrato tempi di ricarica curiosamente rapidi, quasi come se si stesse utilizzando un caricabatterie con ricarica rapida.

Fateci sapere nei commenti qui in basso se anche voi avete notato strani comportamenti della batteria del vostro iPhone a seguito dell’installazione della versione 14.2 di iOS.