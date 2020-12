Alexa crea la giusta atmosfera natalizia nelle vostre smart home

Dopo le ultime funzionalità introdotte ieri per rendere Alexa più intelligente, in occasione delle imminenti festività natalizie l’IA di Amazon ha in serbo varie attività per allietare le smart home durante tutto il mese di dicembre, dal Calendario dell’Avvento alle storie interattive. Ecco quali sono le nuove funzionalità natalizie di Amazon Alexa.

Calendario dell’avvento

Da oggi e fino al 25 dicembre sarà possibile scoprire le caselline del calendario dell’avvento pronunciando “Alexa, cosa c’è nel calendario dell’avvento”. L’assistente virtuale di Amazon allieterà ogni giorno con barzellette, duetti con Babbo Natale, storie natalizie, una nuova Skill e alcuni audiolibri e podcast gratuiti offerti da Audible.

Xmas Countdown

L’attesa per il giorno di Natale può essere lunga, soprattutto per i più piccoli. Ogni giorno potrete dire “Alexa, quanto manca a Natale?” e ricevere la risposta direttamente da Babbo Natale.

Storia interattiva

Una storia interattiva vi permetterà di aiutare Babbo Natale a ritrovare il suo abito rosso risolvendo alcuni piccoli indovinelli. A missione completata sarà possibile ascoltare un duetto con protagonisti Alexa e Babbo Natale. Per giocare basterà dire “Alexa, incomincia l’avventura di Natale”.

Funzionalità per i bambini

Amazon ha pensato a due funzionalità dedicate ai più piccoli che vorranno seguire il lungo tragitto di Babbo Natale giorno per giorno fino al 26 dicembre.

Chiedendo “Alexa, dov’è Babbo Natale?” sarà possibile attivare Santa Tracker e attraverso una Skill pensata per i bambini, Alexa passerà la parola a Babbo Natale che risponderà con divertenti aneddoti e curiosità natalizie.

I bimbi potranno inoltre provare a chiamare Babbo Natale dicendo “Alexa, chiama Babbo Natale”. Anche se non sarà raggiungibile in quanto impegnato, la sua segreteria farà ascoltare un messaggio divertente a tema natalizio.

Le nuove funzionalità natalizie possono essere utilizzate attraverso tutti i dispositivi della gamma Amazon Echo e tutti i device che supportano Amazon Alexa.

