Alexa è adesso ancora più intelligente e prevede anche azioni secondarie

In un costante miglioramento delle funzioni offerte da Amazon Alexa, l’assistente digitale tuttofare di Amazon, in queste ore viene annunciato che l’assistente è in grado di utilizzare più lingue contemporaneamente, permettendo così di parlare ad esempio in inglese e francese ricevendo di volta in volta risposte nella lingua corretta.

Supporto a più lingue e funzioni

Sebbene non cambi il numero di lingue utilizzate contemporaneamente – Amazon Alexa può ancora gestire solo due lingue -, gli utenti possono aggiungere tante diverse lingue tramite l’applicazione mobile come il tedesco, francese, canadese-francese, giapponese, spagnolo, americano-spagnolo e hindi, tutte ovviamente abbinate all’inglese. In aggiunta a questa novità, gli utenti possono adesso indicare direttamente ad Alexa quali fra queste lingue utilizzare come primaria, senza passare dall’app, semplicemente con la keyword “Alexa, parla in spagnolo“oppure “Alexa, parla in francese e inglese“.

In aggiunta a queste importanti feature, l’assistente vocale può adesso sfruttare quelli che Amazon indica come “obiettivi latenti“. Si tratta di una nuova funzione piuttosto interessante che permette ad Amazon Alexa di prevedere quale potrebbe essere un’azione secondaria legata ad una primaria. Ad esempio, chiedendo ad Alexa “Quanto tempo ci vuole per mettere in tè in infusione“, si avrà come risposta “Cinque minuti sono un buon punto di partenza” seguita subito dopo da “Vorresti fare partire un timer di cinque minuti?“.

Questo è solo un esempio delle azioni secondarie, “latenti”, che Alexa è adesso in grado di gestire automaticamente – ce ne è anche un’altra che permette ad Alexa di mettere in pausa lo show in TV e accendere la luce in cucina pronunciando la keyword “Alexa, sto andando a prendere un drink” -, di cui vi terremo informati non appena saranno disponibili anche nel nostro Paese.