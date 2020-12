Xbox Series X si aggiorna con tante novità grafiche e il supporto all’HDR

Xbox Series X sta ricevendo in queste ore un update, nello specifico il suo primo aggiornamento dall’uscita, che apporta alcune novità alla UI della nuova console di Microsoft e qualche miglioramento nella gestione delle notifiche.

Microsoft rilascia l’update di Novembre per Xbox Series X

Ad aggiornarsi sono entrambe le console, Xbox Series X e Series S. Le novità sono le stesse per entrambi i dispositivi: sei nuovi sfondi dinamici, prerogativa questa delle neonate piattaforme in casa Redmond a cui si aggiungono, tra l’altro, anche alcuni sfondi con evidenti richiami a vecchie versioni della console, oltre ad un badge a comparsa che ci avvisa quando un videogioco usa la funzione di auto HDR e diversi fix di bug minori.

Nessun changelog che riporti, invece, bugfix e miglioramento delle performance della console. Tra le attese del pubblico, previsto anche un miglioramento della funzionalità Quick Resume che, al momento, funziona ad intermittenza per alcuni titoli fin dalla data di rilascio. Nonostante Microsoft abbia annunciato che stesse lavorando per risolvere il problema, probabilmente non vedremo la risoluzione di questo problema col nuovo update di fine Novembre. L’aggiornamento in questione è disponibile per tutti già da ieri e sarà notificato automaticamente all’accensione. Nel caso non riceveste la notifica, potete controllarne la presenza manualmente recandovi in Impostazioni, Sistema, Aggiornamenti.

Continua la sfida tra le due nuove console Xbox Series X e PlayStation 5 sviluppate rispettivamente da Microsoft e Sony, lanciate da pochissimo sul mercato e che hanno visto le proprie vendite aumentare in maniera vertigionsa, con sold-out registrati in Giappone, USA e molti altri Paesi. Le due aziende da anni si contendono il monopolio per quanto riguarda le console da tavolo, cercando di battere la concorrente accalappiando continuamente esclusive e anteprime dei nuovi giochi appena usciti.

