Come avere cinque mesi di prova gratuita di Apple Music per i nuovi utenti

Come avere cinque mesi di prova gratuita di Apple Music per i...

Lo scorso anno per Natale Apple ha lanciato un’iniziativa per gli utenti iOS che è stata particolarmente apprezzata, offrendo fino a sei mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music e pare che per il 2020 abbia in programma qualcosa di simile.

Il servizio di streaming musicale del colosso di Cupertino offre già ai nuovi utenti un periodo di prova gratuita, così da consentire a chiunque di capire se si tratta di una soluzione adeguata alle proprie esigenze ma per questa parte finale dell’anno tale periodo di prova è stato allungato fino a ben cinque mesi.

Come avere cinque mesi di prova di Apple Music

Il modo per usufruire di questo periodo di prova prolungato di Apple Music è simile a quello scelto dal colosso di Cupertino nel 2019.

Gli utenti, infatti, dovranno scaricare l’app Shazam su iPhone e iPad e usarla per riconoscere una qualunque canzone attraverso l’apposito tasto e sarà la stessa applicazione a mostrare un’opzione per avviare la riproduzione del brano su Apple Music: tappando su di essa, chi non ha mai usato il servizio musicale del colosso di Cupertino visualizzerà l’offerta di prova gratuita per cinque mesi.

A dire di alcuni utenti, inoltre, pare che un avviso dedicato a tale offerta sia presente anche nelle importazioni dell’app Shazam.

Apple ha confermato di avere lanciato questa iniziativa attraverso la pagina dedicata a Shazam sull’App Store e, almeno fino a questo momento, sarà disponibile fino al 17 gennaio 2021: non è da escludere, infatti, che il produttore possa decidere di prolungare la validità dell’iniziativa, soprattutto se si considera quanto si sia fatta sempre più elevata la competitività del settore dello streaming musicale.

Se anche voi non avete mai provato Apple Music e desiderate sfruttare tale iniziativa, potete iniziare scaricando l’applicazione Shazam dall’App Store seguendo questo link.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.