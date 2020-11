Le nuove cuffie TWS di Samsung si potrebbero chiamare Galaxy Buds Pro

Mancano ormai poche settimane alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S21, in programma all’inizio di gennaio e insieme agli smartphone top di gamma il produttore coreano potrebbe annunciare anche un nuovo modello di cuffie true wireless, il cui presunto nome è emerso nelle scorse ore: Samsung Galaxy Buds Pro.

Negli ultimi due anni Samsung ha sfruttato il lancio della nuova generazione Galaxy S per presentare anche dei nuovi auricolari e pure nel 2021 il produttore coreano dovrebbe seguire tale politica.

Ricordiamo che i nuovi auricolari di Samsung saranno i successori di Samsung Galaxy Buds+, modello lanciato quest’anno insieme alla serie Samsung Galaxy S20.

Cosa sappiamo al momento di Samsung Galaxy Buds Pro

Se fino ad oggi si riteneva che il nome ufficiale di tali auricolari potesse essere Samsung Galaxy Buds Beyond, una nuova certificazione pubblicata dall’autorità indonesiana che regola il mercato conferma invece che le cuffie saranno commercializzate come Samsung Galaxy Buds Pro (il numero di modello è SM-R190).

Sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, pare che tra le feature delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro vi dovrebbero essere una custodia con una batteria da 472 mAh, un design identico a quello di Samsung Galaxy Buds+ e un sistema di cancellazione attiva del rumore.

Al momento non vi sono informazioni sulla fascia di prezzo nella quale le nuove cuffie di Samsung si andranno a posizionare, dettaglio di fondamentale importanza per il loro eventuale successo, soprattutto se si considera quanto elevata sia la competizione in questo settore e quante alternative vi siano.

Probabilmente il produttore coreano anche per il 2021 offrirà a chi pre-ordinerà uno dei modelli della gamma Samsung Galaxy S21 la sua nuova serie di cuffie, così com’è già avvenuto in precedenza ma per avere la certezza bisognerà avere pazienza fino a gennaio.

* * * Nell’immagine di copertina Samsung Galaxy Buds Plus

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy Buds Live