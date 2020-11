Le cuffie Samsung Galaxy Buds Beyond sono in arrivo: i primi dettagli tecnici

Le cuffie Samsung Galaxy Buds Beyond sono in arrivo: i primi dettagli...

Se soltanto lo scorso 21 Agosto Samsung ha reso disponibili le Samsung Galaxy Buds Live, cuffie con tecnologia TWS (True Wireless Stereo) proposte a un prezzo di listino di 189 euro, pare che l’azienda sudcoreana sia già al lavoro su un nuovo modello.

Galaxy Buds Beyond: nuovo modello o variante delle Galaxy Buds Live?

Stando alla CCC (l’equivalente cinese al nostro marchio CE) un nuovo paio di cuffie, che compaiono col nome di Galaxy Buds Beyond, sono infatti state di recente certificate da Samsung.

Confrontando il codice di questo nuovo modello appena certificato, EB-BR190ABY, con quello delle Samsung Galaxy Buds Live, EB-BR170ABU, le Beyond potrebbero essere solo una variante delle Live. Un indizio più che valido è anche offerto dalle specifiche della batteria, che appaiono essere praticamente identiche alla batteria già equipaggiata nelle Buds Live.

Le cuffie potrebbero essere presentate parallelamente alla nuova serie di Samsung Galaxy S21 nel corso del prossimo 14 gennaio e potrebbero apportare soltanto piccole modifiche, ad esempio ai materiali utilizzati, e rappresentare così una variante leggermente più costosa (o più economica). Difficilmente troveremo, invece, variazioni al design degli auricolari. Certo è che il nome “Beyond” suggerisce un passo in avanti, essendo sostanzialmente traducibile con il termine “oltre”, per cui probabilmente ha più senso aspettarsi l’introduzione di qualche nuova feature o l’utilizzo di materiali più pregiati della comune gomma/plastica usata nel modello attualmente in commercio, piuttosto che un modello meno esigente e più economico.

E voi avete già avuto modo di provare le Samsung Galaxy Live? Se siete curiosi di conoscerle, potrete apprezzarle nel nostro video!

