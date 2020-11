Expert partecipa al Black Friday 2020: ecco le migliori offerte online

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, prende parte al Black Friday 2020 con un volantino di offerte valido sia sullo store online che presso i punti vendita fisici aderenti.

Quest’anno tanti store hanno giocato d’anticipo, attivando varie iniziative promozionali ben prima del Black Friday vero e proprio. Basti pensare ad Amazon che, dopo le varie offerte dell’ultimo mese, ha deciso di far durare il proprio Black Friday ben 48 ore.

Le catene “tradizionali”, comunque, non sono rimaste a guardare: è il caso di Expert, che ha attivato varie versioni del proprio volantino dedicato nei negozi fisici delle varie piattaforme – DGgroup da una parte, Iperal e Gaer dall’altra – e ha riproposto tante di quelle offerte anche sul proprio store online.

Offerte online del Black Friday di Expert (fino al 30 novembre 2020)

Come per i volantini che abbiamo sfogliato virtualmente insieme a voi nei giorni scorsi, anche le offerte online del Black Friday di Expert rimarranno attive fino al 30 novembre 2020, dunque fino al Cyber Monday.

Anche online, Expert propone uno sconto del 25% su grandi elettrodomestici e TV a partire da 599 euro, su tutti i piccoli elettrodomestici e le asciugatrici (per maggiori dettagli, vi rimandiamo al regolamento).

Senza ulteriori indugi, passiamo alle offerte, ovviamente già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti, così da facilitarvene la consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Computer, tablet e accessori in offerta da Expert

Smart TV in offerta da Expert

Tantissime altre smart TV in offerta sono visibili a questo link, mentre tutte le altre offerte del volantino Expert sono raggiungibili al link sottostante:

