Apple dovrebbe lanciare i nuovi Mac alla fine del secondo trimestre 2021

Ci si aspettava che, insieme ai suoi chip Apple Silicon, Apple avrebbe rilasciato anche i Mac riprogettati, ma questo accadrà alla fine del secondo trimestre o terzo trimestre del 2021 secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo.

L’analista non ha spiegato quali Mac sarebbero stati ridisegnati da Apple, tuttavia si sono voci secondo cui il colosso di Cupertino sta lavorando su un iMac da 24 pollici ridisegnato con cornici più sottili, Face ID e altre modifiche, oltre a un MacBook Pro da 14 pollici riprogettato e forse un MacBook Pro da 16 pollici.

I nuovi Mac arriverebbero nel secondo o terzo trimestre 2021

E molto probabile che anche l’attuale MacBook Pro da 13 pollici riceverà un aggiornamento del design, con Apple che aggiungerebbe un display da 14 pollici con cornici più sottili.

Kuo fa notare inoltre che la domanda per il nuovo iPad Air con chip A14 è stata migliore del previsto e per il 2021 si aspetta che gli iPad continuino ad essere molto richiesti, con Apple che lancerà anche nuovi modelli con 5G e display mini-LED.

L’analista si aspetta anche che Apple lancerà gli AirPods di terza generazione nel secondo trimestre del 2021, sebbene le precedenti indiscrezioni accennavano a un lancio degli AirPods 3 nel primo trimestre con un design simile agli AirPods Pro.

Infine, l’analista accenna al lancio di un Apple Watch ridisegnato con fattore di forma migliorato e funzioni innovative per la gestione della salute che dovrebbero stimolare ulteriormente la domanda da parte dei consumatori, rivelatasi sopra le aspettative per Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE, oltre che per i MacBook M1.

Grazie alle eccellenti caratteristiche termiche del chip M1 e forse a tutti i chip in arrivo da Apple, la società avrà ora un maggiore controllo sul design finale dei suoi Mac e li progetterà secondo i suoi requisiti termici.

Kuo non ha parlato di AirTags, da tempo in sviluppo e attesi per quest’anno. I rumor attuali indicano che gli AirTag dovrebbero essere rilasciati nel primo trimestre del 2021, ma visti i numerosi ritardi, non ci si può credere più di tanto.

Con l’occasione ricordiamo che Apple offre fino a 150 euro di carta regalo con il Black Friday.

Leggi anche: Recensione Apple MacBook Air con Silicon M1: il nuovo processore cambia tutto

Fonte