Fino a 150 euro di carta regalo con il Black Friday di Apple

Con le offerte del Black Friday ormai a pieno regime mentre si aspetta il culmine durante la giornata dal 27 novembre ed eventualmente anche il 30 novembre con il Cyber Monday, anche Apple si accoda ai grandi brand hi-tech con alcune offerte decisamente interessanti.

Quattro giornate di sconti sul sito Apple

A differenza degli altri brand, però, l’azienda di Cupertino non mette in sconto un particolare prodotto, ma bensì metta a disposizione degli utenti buoni fino a 150 euro a seguito dell’acquisto di uno specifico prodotto. Entrando nel dettaglio, infatti, scopriamo che la carta regalo del valore di 150 euro è disponibile solo acquistando un MacBook Pro da 16″ oppure un iMac da 21.5″. La carta regalo da 100 euro è invece disponibile acquistando un iPad Pro, mentre quella da 50 euro la si ottiene acquistando un MacBook Pro 13”, MacBook Air, iPad mini, Apple TV, iPhone 11, iPhone XR e iPhone SE. Il buono regalo da 25 euro è invece esclusiva di chi acquista Apple Watch Series 3, AirPods e AirPods Pro.

Purtroppo nessuna delle offerte di Apple prende in considerazione gli ultimi prodotti annunciati dalla compagnia, come ad esempio la famiglia di iPhone 12, Apple Watch Series 4 o successivi, gli iPad Air di ultima generazione così come i prodotti ricondizionati o gli sconti riservati a studenti e insegnanti.

Vi ricordiamo che le offerte di Apple saranno attive sul sito per quattro giorni consecutivi, dal 27 al 30 novembre, mentre qui in basso trovate l’intera lista delle migliori offerte selezionate dalla nostra redazione.

Offerte per categoria