Novità in arrivo per Amazon Echo Buds mentre Huawei Watch GT 2 si aggiorna

Novità in arrivo per Amazon Echo Buds mentre Huawei Watch GT 2...

Huawei sta iniziando a rilasciare l’aggiornamento 1.0.10.8 per lo smartwatch Huawei Watch GT 2.

Novità aggiornamento 1.0.10.8

Dalle informazioni relative all’update del wearable del colosso cinese, l’aggiornamento 1.0.10.8 ha un peso di appena 19.82 MB, il che svela in parte che ci troviamo di fronte ad un update minore, ovvero privo di grandi novità software.

Infatti, da quel che possiamo scoprire tramite il changelog ufficiale, l’update 1.0.10.8 va a correggere alcuni bug noti e a migliorare la stabilità e la reattività generale del sistema.

Come aggiornare Huawei Watch GT 2

L’aggiornamento 1.0.10.8 per Huawei Watch GT 2 è attualmente in rollout in Germania e dovrebbe sbarcare anche nel nostro Paese nel giro delle prossime giornate. Potete controllarne la disponibilità tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software a livello dell’applicazione mobile Huawei Health.

Amazon Echo Buds traccia gli allenamenti

Amazon Echo Buds, le cuffie true wireless di Amazon, stanno per ricevere un interessante aggiornamento software in grado di renderle molto più utili da utilizzare durante l’allenamento fisico. Sembra, infatti, che l’azienda sia pronta a rilasciare un update che permetterà alle cuffie TWS di registrare il tracking dell’allenamento fisico in corso.

Secondo le informazioni condivise, Amazon Echo Buds sarà in grado di monitorare la durata complessiva dell’allenamento, le calorie bruciate, i passi e la distanza percorsa e anche la velocità (o meglio, il ritmo) dell’allenamento.

Inoltre, grazie alla integrazione con Amazon Alexa, gli utenti potranno avviare, mettere in pausa o stoppare la sessione di allenamento semplicemente con la propria voce. Ad oggi non è ancora chiaro quando questo update software verrà rilasciato, ma vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.

In copertina Huawei Watch GT 2

