ECOVACS lancia le offerte del Black Friday 2020 su Amazon

Inutile girarci intorno, il periodo di maggior fermento dell’anno sul fronte delle offerte è arrivato: il Black Friday 2020 (con tanto di colpo di coda del Cyber Monday) fa gola a tutti e anche ECOVACS – uno dei brand più noti e apprezzati quando si tratta di pulizie domestiche smart – ha deciso di prendere parte all’appuntamento.

Se nella giornata di ieri vi avevamo segnalato le offerte di iRobot, oggi restiamo in tema di smart home, ma ci spostiamo in casa ECOVACS, o meglio sulla pagina Amazon (a proposito, non vi siete mica persi Le migliori offerte della Settimana del Black Friday?) del brand.

Offerte del Black Friday di ECOVACS su Amazon

Le offerte che ECOVACS ha deciso di predisporre in occasione del Black Friday 2020 prevedono forti sconti, dal 20 al 30 percento rispetto ai prezzi di vendita abituali dei prodotti robot aspirapolvere interessati.

Tutte le offerte in questione sono attive a partire da oggi, 20 novembre 2020, e rimarranno disponibili fino al 30 novembre prossimo, dunque proprio fino al Cyber Monday.

I modelli protagonisti delle offerte sono quattro, ecco maggiori dettagli: