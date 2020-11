Amazon gioca d’anticipo e lancia una Settimana del Black Friday ricchissima

Il Black Friday e il Cyber Monday sono ormai dietro l’angolo, e anche quest’anno Amazon ha deciso di giocare d’anticipo e di lanciare tantissime offerte valide nei giorni subito precedenti: andiamo a scoprire le migliori occasioni da sfruttare durante la Settimana del Black Friday di Amazon, che proseguirà fino al 30 novembre 2020.

Le offerte della Settimana del Black Friday Amazon

Il Black Friday sarà questa volta il 27 novembre, mentre il Cyber Monday il lunedì successivo, 30 novembre. Nell’attesa delle due giornate clou di offerte Amazon non resta con le mani in mano e lancia occasioni per la Settimana del Black Friday, che comprendono e comprenderanno sconti su informatica, smart TV, wearable, cuffie, accessori, videogiochi e tanto altro.

Le offerte Amazon partono oggi, 20 novembre, ma nel corso dei prossimi giorni ne saranno aggiunte tante altre: continuate dunque a seguirci perché saranno giorni particolarmente intensi. Ecco dunque le offerte più interessanti attualmente disponibili.

Offerte wearable e cuffie Amazon

Offerte TV Amazon

Offerte informatica Amazon

Offerte videogiochi Amazon

Offerte prodotti Amazon

Altre offerte Amazon

Queste dunque le migliori offerte della Settimana del Black Friday di Amazon. Se non siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento potete consultare l’intero catalogo di sconti al link qui sotto: continuate a seguirci perché nei prossimi giorni arriveranno tantissime nuove proposte, senza ovviamente dimenticarvi di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

