Xiaomi lancia nuovi prodotti smart home: un condizionatore e un bollitore

Xiaomi ha lanciato ufficialmente la nuova stagione di condizionatori ad alta efficienza energetica che comprende un nuovo condizionatore MIJIA che offre una funzione di doppio controllo della temperatura e dell’umidità. La società lancia inoltre un nuovo bollitore elettrico multifunzione che conserva il calore fino a 12 ore.

Xiaomi lancia un nuovo condizionatore MIJIA

Il nuovo condizionatore d’aria ad alta efficienza energetica di Xiaomi può regolare con precisione la temperatura dell’ambiente, ma anche idratarlo in modo intelligente, in quanto il dispositivo offre una funzione di doppio controllo della temperatura e dell’umidità per gli ambienti caldi e umidi, mentre per gli ambienti troppo secchi, l’umidificatore può essere collegato per integrare l’umidità dell’aria.

Il nuovo condizionatore d’aria di Xiaomi soddisfa il nuovo standard nazionale di efficienza energetica di prima classe, inoltre utilizza un compressore DC inverter e supporta la modalità di risparmio energetico a un pulsante che può ridurre in modo intelligente il consumo energetico.

Il condizionatore supporta anche una modalità autopulente con alette in alluminio idrofile che rimuove automaticamente lo sporco e utilizza un filtro antibatterico e anti-muffa rinfrescante e inodore.

Collegandosi all’app MIJIA, il dispositivo smart home supporta anche promemoria intelligenti, il controllo vocale tramite XiaoAI e il collegamento con altri prodotti IoT di Xiaomi.

Il nuovo condizionatore MIJIA di Xiaomi è disponibile nei modelli da 1 HP, 1,5 HP, 2 HP e 3 HP per adattarsi ad ambienti di varie metrature, con prezzi a partire da 2099 yuan (circa 270 euro).

Xiaomi lancia il nuovo bollitore elettrico multifunzione MIJIA

Oggi Xiaomi ha lanciato anche MIJIA Multifunctional Smart Electric Kettle, un bollitore smart dotato di 10 diverse impostazioni di regolazione della potenza che vanno da 100 W a 1000 W. Il suo design è minimalista e classico e viene fornito con programmi e ricette ottimizzati per la preparazione di cibi come tè, zuppe o dessert.

Il bollitore elettrico intelligente di Xiaomi offre anche una funzione di conservazione del calore fino a 12 ore tra 45 e 85 °C e può essere controllato da remoto con uno smartphone tramite l’app mobile MIJIA per impostare timer o controllare la temperatura in tempo reale.

Mijia Multifunctional Smart Electric Kettle è proposto a un prezzo standard di 169 Yuan (circa 22 euro), ma è attualmente in crowdfunding al prezzo di 139 Yuan (circa 18 euro).

