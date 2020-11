Play Console si lascia sfuggire alcuni dettagli sul nuovo Chromebook di Google

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato qualche numero interessante circa le ottime vendite dei Chromebook, macchine da qualche mese arrivati in pompa magna in Italia e che offrono interessanti qualità a prezzi decisamente accessibili, soprattutto in questi mesi in cui lo smart working e la didattica a distanza la fanno da padrone.

CPU e GPU targate AMD

Google è solo una delle tante aziende impegnata nella realizzazione di questi computer, ed in queste ore Play Console ci permette di scoprire qualche informazione in più circa un misterioso Chromebook indicato con il nome in codice “Zork“. Da ciò che viene indicato nella breve scheda sottostante, il nuovo presunto Chromebook di Google dovrebbe montare qualche interessante novità al suo interno.

I componenti principali, infatti, come ad esempio CPU e GPU, sarebbero forniti da AMD e più specificamente vediamo il rimando alla CPU AMD Ryzen 3 3250C in grado di raggiungere un clock pari a 3.5 GHz, e la GPU AMD Radeon Vega 3 da 1.2 GHz. La RAM, come indicato, dovrebbe essere pari a 4 GB mentre il pannello avrebbe una diagonale da 14 pollici con risoluzione 1920 x 1080 e una densità di pixel pari a 160 PPI.

Purtroppo le informazioni fornire da Play Console terminano qui, sebbene sia presente una piccola informazione fuorviante la versione dell’OS integrato sul Chromebook: Android 9 Pie. È molto probabile che si tratti di un errore di inserimento e che invece faccia riferimento a Chrome OS.

