Expert svela le offerte “L’anteprima Black”, valide fino al 25 novembre

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia in data odierna un nuovo volantino destinato ai punti vendita della piattaforma DGgroup: “L’anteprima Black” sarà attiva dal 16 al 25 novembre 2020 negli store fisici aderenti, con offerte sui prodotti più disparati, inclusi numerosi articoli di nostra pertinenza.

In questo anomalo 2020 tutti i principali rivenditori hanno scelto di anticipare ampiamente l’inizio delle offerte rispetto ai canonici Black Friday e Cyber Monday. Se Amazon ha fatto partire il proprio Black Friday addirittura un mese prima, di recente vi abbiamo parlato anche di altri store, come ad esempio Euronics e Monclick.

In data odierna prende il via anche il nuovo volantino Expert specifico per i punti vendita DGgroup e il titolo scelto – “L’anteprima Black” – lo pone chiaramente sulla stessa lunghezza d’onda.

Offerte “L’anteprima Black” di Expert (16-25 novembre 2020)

Il nuovo volantino di Expert DGgroup comprende “Sconti mai visti sui migliori prodotti selezionati dagli esperti” e molti di questi sono a tema tech. Come sempre, le offerte sono già state suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti, così da facilitarvene la consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Huawei Watch GT2 46mm a 149,90 euro

Area Stone C+ a 29,90 euro

Tablet e PC in offerta da Expert

Samsung Galaxy Tab A LTE a 179 euro

Lenovo Tab M10 a 109,90 euro

Acer Aspire 3 i5-10th a 649 euro

Samsung Galaxy Book S a 899 euro

MSI MAG CODEX 5 10SI-092EU a 999 euro

Monitor HP 24F a 99 euro

Multifunzione Epson ET-2710 a 169 euro

Smart TV in offerta da Expert

Samsung QLED UHD 4K Q70T 65″ a 899 euro

Sony OLED UHD 4K 65″ a 1.699 euro

Sony OLED UHD 4K 55″ a 1.399 euro

Samsung QLED 8K Q800T 65″ a 2.499 euro

Samsung QLED UHD 4K 75″ a 1.399 euro

Sony UHD 4K 55″ a 699 euro

LG UHD 4K 55″ Nano Cell a 599 euro

LG UHD 4K 43″ a 329 euro

AKAI UHD 4K 50″ a 249 euro

TCL UHD 4K 43″ a 299 euro

Altri prodotti in offerta da Expert

Nilox Doc Eco 3 a 149,90 euro

Roidmi Pure 1 a 179,90 euro

Roidmi Pure 1 Pro a 299 euro

Roidmi X30 Pro a 499 euro

Qui di seguito trovate la galleria con il volantino completo, che potete sfogliare virtualmente per scoprire queste e tutte le altre offerte.

