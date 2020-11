Da Monclick arriva Mon Black Friday, con migliaia di prodotti in offerta

Anche Monclick si unisce allo stuolo di attività online che hanno deciso di anticipare il Black Friday, che quest’anno ricorre il 27 novembre. Si chiama Mon Black Friday l’iniziativa dello store che ha preso il via oggi e che per due settimane porterà forti sconti sui prodotti hi-tech.

Per dare ampio risalto all’iniziativa è partita anche una campagna pubblicitaria sulle principali reti nazionali che giocano con il prefisso Mon per evocare il concetto di amore, dal francese Mon Amour. Ecco quindi “Mon macchina del caffè”, “Mon forno” o “Mon tablet”, perché chiunque può avere il prodotto high tech tanto desiderato a un prezzo scontato.

Visitando la pagina promozionale, di cui trovate il link a fine pagina, potrete ottenere sconti su tantissimi prodotti, dagli elettrodomestici ai televisori, dagli smartphone ai prodotti per il lavoro, visto il periodo che sta portando molte persone allo smart-working o alle lezioni da casa.

E se non trovate il prodotto perfetto per voi non disperate: la selezione di prodotti in offerta verrà costantemente aggiornata nelle prossime settimane, per raggiungere l’apice nella giornata di venerdì 27 novembre, con le promozioni che continueranno per tutto il weekend fino al 30 novembre, giorno in cui si celebra il Cyber Monday.

Non vi resta che visitare il link speciale dedicato al Mon Black Friday e scoprire tutte le offerte che Monclick ha preparato per voi.