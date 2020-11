Euronics butta il carico da 90: ecco le offerte “È già Black Friday” fino al 30 novembre

Euronics non resta certamente a guardare mentre altri grandi gruppi delle distribuzione affinano le loro offerte per il Black Friday ed, infatti, da oggi, 12 novembre, e fino al 30 novembre 2020, dà il via alle offerte “È già Black Friday“.

Ecco “È già Black Friday” di Euronics

Per le settimane che verranno e che ci guideranno verso la fine del mese e l’inizio vero e proprio del Black Friday che, ricordiamo, è atteso per il 27 novembre e seguito il lunedì dopo dal Cyber Monday, Euronics metterà in offerta una grandissima quantità di prodotti hi-tech su tutti i canali di vendita: quindi online sul sito, con i volantini e anche nei negozi sparsi su tutto il territorio italiano.

All’interno di questa news andremo a consigliarvi alcune delle offerte più ghiotte relative ai prodotti normalmente trattati su TuttoTech, ma in calce alla news troverete anche i link rapidi per accedere alla selezione totale dei prodotti e anche ai volantini.

È già Black Friday Euronics: smartphone

È già Black Friday Euronics: wearable

È già Black Friday Euronics: tablet

Huawei MatePad 10.4 LTE a 299 euro invece di 379 euro con il 21.11% di sconto;

invece di 379 euro con il 21.11% di sconto; Huawei MatePad 10.4 a 279 euro invece di 329 euro con il 15.20% di sconto;

invece di 329 euro con il 15.20% di sconto; Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) a 159 euro invece di 219 euro con il 27.50% di sconto.

È già Black Friday Euronics: PC

Samsung Galaxy Book S a 899 euro invece di 1229 euro con il 26.85% di sconto;

invece di 1229 euro con il 26.85% di sconto; Acer Aspire 3 a 899 euro invece di 999 euro con il 10.01% di sconto;

invece di 999 euro con il 10.01% di sconto; Lenovo IdeaPad 5 a 699 euro invece di 799 con il 12.52% di sconto;

invece di 799 con il 12.52% di sconto; Lenovo IdeaCentre AiO 3 a 449 euro invece di 549 euro con il 18.21% di sconto.

Se non avete ancora trovato l'offerta migliore per le vostre necessità, potete accedere all'intera lista dei prodotti in sconto, e ai volantini, cliccando i link sottostanti.

