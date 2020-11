FCC certifica altri due smartwatch Amazfit

Amazfit ha annunciato gli smartwatch GTR 2 e GTS 2 solo il mese scorso e all’inizio di novembre sono arrivati in Italia a prezzi ottimi. Ora altri due smartwatch Huami sono emersi presso l’ente di certificazione FCC.

Amazfit GTR 2e e GTS 2e certificati FCC

In base ai rispettivi nomi, gli smartwatch Amazfit GTR 2e e GTS 2e molto probabilmente sono versioni dei normali modelli per il mercato indiano, poiché GTR 2 e GTS 2, visibili nell’immagine di copertina, sono attualmente esclusivi per Europa e Stati Uniti.

Gli elenchi mostrano che i due dispositivi GTR 2e e GTS 2e sono identificati rispettivamente con numero di modello A2021 e A2023.

Amazfit GTS 2e è caratterizzato da un display a forma rettangolare, mentre Amazfit GTR 2e ha una forma circolare più classica. Entrambi gli smartwatch sono attesi con il supporto per la connettività Wi-Fi e design simili alle rispettive controparti standard.

Quanto emerso sul database FCC suggerisce che Huami si sta preparando a lanciare gli smartwatch Amazfit GTR 2e e GTS 2e nelle prossime settimane o mesi. Se siete in cerca di un dispositivo indossabile potete consultare il nostro articolo sui migliori smartwatch di novembre 2020.

