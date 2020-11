“Speciale Monclick” di eBay mette centinaia di prodotti in forte sconto

In queste ore eBay annuncia lo “speciale Monclick” con tantissimi prodotti venduti dal famoso negozio online direttamente tramite le pagine dell’eCommerce. All’interno dell’articolo troverete alcune delle più interessanti offerte selezionate in relazione ai prodotti normalmente trattati su TuttoTech, con la possibilità di scoprire la totalità delle promozioni cliccando sul link dello store in calce alla news.

eBay promozione Monclick: smartphone

Clicca qui per la scoprire tutte le offerte su smartphone

eBay promozione Monclick: wearable

Fitbit Versa 3 a 219,90 euro invece di 229,90 euro;

invece di 229,90 euro; Samsung Galaxy Watch Active a 159,90 euro invece di 209,90 euro.

eBay promozione Monclick: smart home

Google Nest Mini 2 (nero, bianco) a 35 euro invece di 59,90 euro.

eBay promozione Monclick: TV

Clicca qui per la scoprire tutte le offerte su TV

Nel caso in cui non abbiate trovato un’offerta soddisfacente per le vostre necessità fra i prodotti consigliati, potete scoprire la lista completa dei prodotti in sconto cliccando il link in calce alla news. Inoltre, prima di andare, vi consigliamo di iscrivervi anche al nostro canale Telegram prezzi.tech per scoprire le migliori occasioni sul mondo hi-tech.

Promozione eBay