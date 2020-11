In arrivo l'offerta Vodafone per sfruttare il bonus PC internet 2020

Vodafone, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, si appresta a lanciare, a partire dalla metà del mese di novembre, la propria offerta di rete fissa studiata appositamente per usufruire del bonus PC internet 2020 da 500 euro.

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare dei vari bonus statali e, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, che ha visto tantissimi cittadini italiani fare la conoscenza dei concetti di smart working e didattica a distanza, riveste un’importanza potenzialmente decisiva il bonus PC internet 2020.

Dopo avervi segnalato la data di arrivo dei voucher per i beneficiari e gli ultimi chiarimenti in merito al bonus citato, è giunto il momento di andare a conoscere le prime offerte che permetteranno agli utenti di sfruttarlo.

Il ritardo di Vodafone: cosa si può fare

L’offerta che andiamo a conoscere oggi è quella che nelle prossime settimane verrà resa disponibile da Vodafone. Vi avevamo già riportato la pubblicazione della pagina informativa da parte dell’operatore, ma oggi scopriamo qualche dettaglio in più.

Vodafone ha confermato la propria adesione al piano voucher, con possibilità di sfruttare il bonus da 500 euro, anche se probabilmente non sarà in grado di rendere la propria soluzione prima della seconda metà del mese, dunque non entro il dies a quo generale (9 novembre 2020). Manca purtroppo una data esatta.

Il ritardo sarebbe dovuto a tempi tecnici: fino a qualche giorno fa, come vi avevamo raccontato, Vodafone non figurava ancora nell’elenco degli operatori accreditati stilato da Infratel. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 4 novembre, mentre quello per l’approvazione scade proprio oggi.

Sebbene l’offerta non sia ancora disponibile in questo momento, non manca la possibilità per i clienti di recarsi presso i negozi Vodafone oppure sulla pagina dedicata (ecco il link diretto) per la manifestazione di interesse necessaria per essere ricontattati poi dall’operatore per sottoscrivere e attivare l’offerta.

Offerta Vodafone per il bonus PC internet 2020

Nel ricordarvi che il bonus massimo previsto è di 500 euro per singolo nucleo familiare (con ISEE inferiore ai 20mila euro), va precisato ancora una volta che ci sono delle soglie diverse: da 200 a 400 euro per i servizi di connettività (sottoscrizione di durata non inferiore a 12 mesi); da 100 a 300 euro per l’acquisto di PC o tablet.

Per i servizi di connettività, inoltre, è richiesto che il beneficiario non disponga ancora di una rete fissa con velocità pari o superiore a 30 Mbps.

Vodafone, in particolare, ha previsto un bonus di 240 euro di cui usufruire in sede di attivazione di un’offerta in tecnologia FTTC o FTTH, che verrà erogato sotto forma di sconto di 10 euro al mese per 24 mesi, accreditato direttamente in fattura. In conseguenza dello sconto, l’offerta di rete fissa scelta da Vodafone costerà 19,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) per 24 mensilità. L’offerta potrà essere attivata sia dai nuovi clienti che dai già clienti Vodafone con un’offerta ADSL.

I restanti 260 euro del bonus PC internet 2020 verranno riconosciuti da Vodafone come sconto per l’acquisto di un tablet.

Insomma, una ripartizione equilibrata per consentire ai beneficiari di sfruttare il bonus sia per dotarsi di una connessione veloce che per l’acquisto di uno strumento utile ad esempio per la didattica a distanza.

