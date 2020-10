Iniziano a fare capolino le offerte degli operatori per il bonus da 500 euro

Iniziano a fare capolino le offerte degli operatori per il bonus da...

Qualche giorno fa il Cobal (Comitato Banda ultra larga) stabiliva che a partire dal mese di novembre sarebbe partita la fase I – valida solo per le famiglie con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro – per quanto riguarda l’utilizzo del bonus da 500 euro per l’acquisto di PC, tablet e di una connessione ad Internet.

Si parte con TIM, Vodafone e WINDTRE

In queste ore Infratel ha aperto la piattaforma tramite cui gli operatori possono iniziare a caricare le varie offerte per sfruttare il bonus statale sopracitato. Gli operatori accreditati possono caricare una o più offerte, rispettando ed esplicitando alcuni requisiti fondamentali come:

velocità di navigazione: tutti gli operatori devono devono garantire offerte internet con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s;

tipo di offerta;

durata dell’offerta;

canone mensile;

ripartizione del contributo.

Le ultime informazioni indicano che TIM, Vodafone e WINDTRE hanno iniziato a caricare sulla piattaforma le prime offerte per i clienti aventi diritto al bonus da 500 euro, le quali saranno pubblicate possibilmente disponibili nei prossimi giorni. Ad oggi queste sottostanti sono le offerte più interessanti:

TIM

canone mensile pari a 29,90 euro;

contributo di attivazione di 10 euro al mese;

connessione in fibra fino a 1 Gbps in download e 100 Mb/s in upload;

TIM Vision;

modem TIM Hub+ a 5 euro al mese per 48 mesi;

chiamate illimitate per numeri fissi e mobile attivando la promo online.

Vodafone

canone mensile pari a 29,90 euro;

internet senza limiti;

servizio Vodafone Ready a 6 euro al mese per 48 mesi;

modem con Wi-Fi Optimizer;

Vodafone TV e Amazon Prime Video;

chiamate da telefono fisso.

WINDTRE

canone mensile pari a 28,98 euro;

fibra fino a 1 Gbit/s;

nessun costo di attivazione;

12 mesi di Amazon Prime.

Infine, la fase II del bonus, indicata alle imprese e famiglie con ISEE superiore a 20.000 euro, partirà solo nei prossimi mesi.