Ecco come avere 5 euro di buono sconto da spendere su Amazon

Utilizzate una carta di credito/debito Visa per pagare i vostri acquisti su Amazon? Se la risposta è si c’è un regalo pronto per voi, che aspetta solo di essere riscosso. L’offerta è valida anche per gli utenti che dispongono di una carta di credito ricaricabile.

Per chi dispone di una carta Visa, emessa da un qualsiasi istituto di credito, sono pronti 5 euro da spendere su Amazon, con qualche piccola e inevitabile limitazione. Non potrete infatti utilizzare questa cifra per acquistare libri, ebook, lettori Kindle, riviste, prodotti digitali, Buoni regalo o Offerte di terzi.

La promozione è ovviamente utilizzabile una sola volta per ogni account e avete tempo fino al 20 dicembre per partecipare, con un piccolo ma comodo risparmio per i regali di Natale. Per ottenere i 5 euro da spendere su Amazon è sufficiente impostare la vostra carta di credito/debito Visa (o aggiungerla nel caso ne abbiate una a disposizione) come metodo di pagamento predefinito 1-Click nel vostro account.

Non appena avrete salvato l’impostazione otterrete immediatamente un buono del valore di 5 euro, che potrete utilizzare entro il 28 febbraio 2020. Qualora l’importo dell’acquisto fosse inferiore a 5 euro, il credito residuo sarà scalato dall’ordine successivo.

Ricordate che lo sconto verrà applicato solamente utilizzando la carta VISA come metodo di pagamento per l’ordine eseguito. con la modalità 1-Click. Potete visitare la pagina dedicata alla promozione utilizzando il link sottostante.