Apple annuncia “One More Thing”, nuovo evento il 10 novembre: le novità più attese

Apple annuncia "One More Thing", nuovo evento il 10 novembre: le novità...

A ridosso dell’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini, dopo i già visti e recensiti iPhone 12 e iPhone 12 Pro, l’azienda californiana annuncia un nuovo evento e lo titola “One More Thing“, l’ormai famosa frase con cui Steve Jobs amava sorprendere la stampa ospite agli eventi di lancio.

Cosa verrà presentato? Le ipotesi sono moltissime ma iniziamo proprio dal save the date: l’evento da segnare a calendario è infatti il 10 novembre alle ore 19:00, orario italiano e ovviamente sarà possibile seguirlo in streaming sul sito ufficiale di Apple, su YouTube e su Apple TV.

Le novità più attese il 10 novembre 2020

Si tratta del terzo evento di file che Apple organizza: il primo è stato a Settembre dove ha rinnovato la line-up degli Apple Watch e degli iPad Air, a Ottobre è arrivato il momento degli iPhone mentre a Novembre? L’ipotesi più accreditata riguarda il lancio dei nuovi Mac basati su Apple Silicon, il primo processore fatto in casa e sotto architettura ARM. Un avvento decisamente importante per l’azienda stessa e per il mercato dei notebook dato che potrebbe decretare una rivoluzione in questo settore, paragonabile all’avvento del primo iPhone ben oltre una decina di anni fa.

L’annuncio di questa transizione, ovvero dai processore Intel a quelli Apple Silicon proprietari, era già stato fatto nella prima metà di quest’anno alla WWDC, la conferenza dedicata agli sviluppatori della Mela. Apple in quella sede aveva promesso che il suo primo Apple Silicon Mac sarebbe stato rilasciato entro la fine del 2020, ed è quello che ci aspettiamo accada il 10 novembre.

Dove verrà utilizzato però questo nuovo Apple Silicon? Le voci sono ancora molto discordanti c’è chi punta su una versione rinnovata del MacBook da 12 pollici, chi su un MacBook Pro da 13 pollici oppure chi sui nuovi iMac.

Altri candidati protagonisti dell’evento Apple del 10 novembre 2020 sono le nuove cuffie over-ear AirPods Studio di Apple, i tracker AirTag e una nuova Apple TV con Siri Remote.

Voi cosa aspettate di più? Fatecelo sapere nei commenti.